Збройні сили України досі утримують плацдарм на окупованому росіянами лівому березі Дніпра в Херсонській області. За словами речника Української добровольчої армії "Південь", ситуація там надзвичайно складна, втрати є з обох сторін. За його словами, Росія стягує в цей район додаткові підрозділи. Сергій Братчук розповів про це редактору Віталії Токарчук.
Ситуація на півдні України
Ситуація на півдні України (zdroj: ČT24)
Situace na jihu Ukrajiny
Ozbrojené síly Ukrajiny stále drží takzvaná předmostí na levém – Rusy okupovaném – břehu řeky Dněpr v Chersonské oblasti. Podle mluvčího Ukrajinské dobrovolnické armády Jih je tam situace mimořádně složitá a ke ztrátám dochází na obou stranách. Podle něj Rusko stahuje do oblasti další jednotky. Serhij Bratčuk to řekl redaktorce Vitaliji Tokarčukové.