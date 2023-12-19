Ситуація на півдні України

Збройні сили України досі утримують плацдарм на окупованому росіянами лівому березі Дніпра в Херсонській області. За словами речника Української добровольчої армії "Південь", ситуація там надзвичайно складна, втрати є з обох сторін. За його словами, Росія стягує в цей район додаткові підрозділи. Сергій Братчук розповів про це редактору Віталії Токарчук.