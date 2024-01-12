МАГАТЕ: доступ інспекторів до окупованої електростанції обмежено

Українська Запорізька атомна електростанція вжила заходів для забезпечення негайної подачі резервної електроенергії у разі зникнення основного живлення. Про це 3 січня заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії. Водночас Рафаель Гроссі повідомив, що Росія, яка окупувала електростанцію в березні 2022 року, вже третій тиждень не пускає інспекторів відомства в реакторні зали блоків 1, 2 і 6. За словами головного інспектора з атомної енергетики України, тим самим Росія приховує реальну ситуацію на електростанції. Про це Олег Коріков розповів редакторці Чеського телебачення Юлії Нетідовій.