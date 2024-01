МАГАТЕ: доступ інспекторів до окупованої електростанції обмежено

MAAE: Inspektoři mají omezený přístup do okupované elektrárny

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna přijala opatření k zajištění okamžité dodávky záložní elektřiny pro případ ztráty hlavního přívodu. Třetího ledna to uvedl šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Zároveň informoval, že Rusko, které elektrárnu obsadilo v březnu 2022, už třetí týden neumožňuje inspektorům agentury vstup do reaktorových sálů bloků 1, 2 a 6. Podle ukrajinského inspektora pro jadernou energii tím Rusko tají skutečnou situaci v elektrárně. Hlavní inspektor Ukrajiny pro jadernou energetiku Oleh Korikov to řekl v rozhovoru pro ČT redaktorce Julii Netidovové.