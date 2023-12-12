Досвід українського військового у російському полоні

Український військовий Віктор Лахно на позивний "Лелека" понад рік провів у російському полоні. Він потрапив у нього під час порятунку важкопоранених у місті Маріуполь. Незважаючи на пережитий досвід, він хоче повернутися до військової служби. Про це він сказав редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.