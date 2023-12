Досвід українського військового у російському полоні

Zkušenosti ukrajinského vojáka z ruského zajetí

Déle než rok strávil ukrajinský voják Viktor Lachno, přezdívaný Čáp, v ruském zajetí. Dostal se do něj během záchrany těžce zraněných ve městě Mariupol. I přes zkušenosti ze zajetí se chce vrátit do vojenské služby. Řekl to redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.