Žháře z Vítkova soud zatím odmítl propustit z vězení, chce psychologický posudek

28. 5. 2024

Jaromír Lukeš u Okresního soudu v Karviné

Okresní soud v Karviné nepropustil z vězení Jaromíra Lukeše odsouzeného k 22 letům za žhářský útok ve Vítkově v roce 2009. Než rozhodne o jeho žádosti, nechá si vypracovat posudek z oboru psychologie. Hlavní líčení soudkyně odročila. Termín zatím není znám, mělo by to být do tří měsíců. Ze čtyř odsouzených byli loni podmínečně propuštěni z vězení dva. Ve výkonu trestu zůstává kromě Lukeše i David Vaculík.

Zástupci věznice i probační a mediační služba žádost Lukeše podpořili. Resocializace odsouzeného je údajně možná. Ve vězení se chová vzorně. V případě propuštění by ale musel podle služby splnit několik podmínek. Například by se nesměl objevovat v Budišově nad Budišovkou, kde žije rodina Natálky. Nesměl by ji ani kontaktovat. Jedině prostřednictvím služby. Matka popálené Natálky Anna Siváková s propuštěním nesouhlasí. „Přišli jsme o majetek, zdraví i budoucnost. Když byli propuštěni první dva žháři, nemohli jsme tomu uvěřit. (Lukeš) splácí malé částky. Omluvný dopis poslal po více než po deseti letech,“ uvedla ve vyjádření, které soudkyně přečetla.

Markus Pápe, který zastupuje otce Natálky Pavla Kudrika, řekl, že podle něj Lukeš neplní podmínky nutné pro propuštění. „Například neplatí škodu,“ upozornil. Odsouzení mají Natálce zaplatit přes devět milionů korun a dalších přibližně sedm milionů korun pojišťovně. Lukeš: Činu lituji, nejde to vzít zpátky Ve vězení strávil Lukeš přes patnáct let, vykonal tak dvě třetiny trestu. V úterý u soudu řekl, že se na svůj život dívá kriticky. „Za své tehdejší chování se stydím. Činu lituji, mrzí mě následky, které Natálka a její rodina nese. Nejde to odčinit, nejde to vzít zpátky. O to více mě to štve. Trest jsme si zasloužili,“ prohlásil. Dodal, že u soudu, kdy odmítl vypovídat, se choval jako zbabělec. Omluvné dopisy rodině poslal po více než deseti letech. Vysvětlil to tím, že nevěděl jak na to. Peníze jako náhradu škody rodině začal posílat v roce 2018. Platí 400 korun měsíčně. Tvrdí, že dříve neměl dostatečný příjem, aby mohl platit dříve. Splácet chce i na svobodě. Tvrdí, že má zajištěnou práci jako stavební dělník i bydlení u strýce.