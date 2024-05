Odsouzený za žhářský útok ve Vítkově požádal o podmínečné propuštění. Ve vězení strávil přes 15 let

Jaromír Lukeš odsouzený k výjimečnému trestu v délce dvaadvacet let za rasově motivovaný žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově z roku 2009 požádal o podmínečné propuštění. Ve vězení strávil přes patnáct let. Potvrdila to mluvčí Okresního soudu Karviná Lucie Blahutová. Lukeš je v karvinské věznici, proto jeho žádost 28. května projedná tamní soud.