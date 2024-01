Ženě, která fyzicky napadla učitelku svého syna, uložil soud tři sta hodin obecně prospěšných prací

Tři sta hodin obecně prospěšných prací nepravomocně udělil matce dítěte základní školy ve zkráceném řízení soud v Náchodě. Žena před zraky asi dvaceti dětí fyzicky napadla a zranila učitelku svého syna. Za nemajetkovou újmu a náhradu škody by měla také zaplatit 57 500 korun. Obviněná žena s trestem nesouhlasí, podala odpor.

Obviněná útočnice s trestem nesouhlasí, podala odpor. Proto musí soud nařídit hlavní líčení. „Nesouhlasí se stanovením výše nemateriální škody vůči poškozené a v nejbližší době bude nařízeno hlavní líčení. Očekávám, že se bude konat někdy koncem ledna, nejpozději začátkem února,“ sdělil předseda Okresního soudu Náchod Pavel Ruml.

Škola zpřísnila kontrolu lidí, kteří vstupují do budovy. „Ráno u dveří stojí pan školník a paní vrátná a rodiče do školy opravdu nevstupují,“ popsala Lokvencová. Některé učitelky se po incidentu podle ředitelky stále obávají do školy chodit.