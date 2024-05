Z lesa na Kroměřížsku se podle místních šíří kůrovec. Chtějí se obrátit na inspekci

Suchý les a popadané stromy napadené kůrovcem se nachází hned vedle společného lesa místních obyvatel Cetechovic. „Průšvih je v tom, že kůrovec se z těch napadených stromů dál šíří, můžeme dělat opatření, máme lapače kůrovce, ale on se šíří dál a dál,“ vysvětlil myslivec Vladimír Váňa.

Majitel pozemku s myslivci ani obcí nekomunikuje, kontaktovat se ho nepodařilo ani České televizi. Cetechovice proto zvažují podání podnětu České inspekci životního prostředí, která takové případy řeší. „Pokuta hrozí v případě, kdy vlastník lesa umožní vývoj kalamitně se množícího škůdce. Inspektoři mimo jiné posuzují, jestli vlastník odstranil pro kůrovce atraktivní dříví, jako jsou vývraty a polomy,“ vysvětlila mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Zatím poslední pokuta padla na jihu Moravy před dvěma lety. Majitel lesa nedaleko Újezdu u Tišnova podle inspektorů nezabránil šíření kůrovce. Suché smrky už zmizely, proti pokutě se firma odvolala. Lýkožrout se před šesti lety dostal i do obecního lesa v nedalekém Synalově. „Dostali jsme pokutu za to, že jsme chemicky neošetřili to naskládkované dřevo. Bylo to v době, kdy se všude válely kusy dřeva, a pokutu jsme dostali pouze my. Ale oni nedokázali tu pokutu odpustit, protože prohřešek prostě byl,“ popsala starostka Synalova Lenka Šikulová (nestr.).