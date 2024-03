Vylepení urážlivých plakátů na adresu středočeské hejtmanky bylo podle policie přestupkem

Případ vylepení plakátů, které hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou (STAN) spojovaly s korupční kauzou Dozimetr, policie kvalifikovala jako přestupek. Ke spáchání trestného činu podle ní nedošlo, případ teď bude řešit správní orgán. České televizi to řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Škoda, která krajskému úřadu vznikla, byla podle Daňka zhruba 1100 korun. Pachateli hrozí až padesátitisícová pokuta.

Letáky se na krajském úřadu objevily loni 30. října, kdy se konalo krajské zastupitelstvo. Hejtmanka Pecková následně uvedla, že mladík, který podle kamerových záznamů po úřadu plakáty rozvěsil, se do budovy dostal spolu s marketingovým specialistou hnutí ANO Danielem Köpplem. Krajští zastupitelé ANO účast na vylepování plakátů odmítli.

Plakáty, které hejtmanku spojovaly s kauzou Dozimetr, měly být vylepeny na nástěnkách, chodbách nebo pánských toaletách. Na plakátech byla hejtmančina fotografie a nápisy „Hejtmanka Petra Pecková zatáhla Středočeský kraj do kauzy Dozimetr. Vám to nevadí?“ a „STAN financoval předvolební kampaň z korupce“. Pecková to odsoudila. Prohlásila, že s obviněnými v kauze nemá nic společného.

Kauza Dozimetr se týká zakázek v pražském dopravním podniku. Policie v ní navrhla obžalovat 11 lidí. Vyšetřovatelé tvrdí, že organizovaná skupina v čele s podnikatelem Michalem Redlem obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Případ vedl k rezignaci několika vysoce postavených politiků. Vedle pražského dopravního podniku se případ dotýká také zakázek Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.