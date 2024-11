Vojáci končí s pomocí po povodních, odstraňovali škody i stavěli mosty

Vojáci odstraňovali povodňové škody a pomáhali při obnově veřejné infrastruktury. Využívali těžkou techniku, na začátku povodní armáda také nasadila několik vrtulníků. „I ta obyčejná lidská síla, motorová pila a podobně byly naprosto zásadní pro to, abychom povodňové škody dokázali odstraňovat,“ ocenil pomoc například místostarosta Karlovic Martin Kočí (BEZPP).



V Krasově na Bruntálsku až v pátek dokončili vojáci stavbu provizorního mostu, posledního v Moravskoslezském kraji. Celkem armáda na severu Moravy budovala dvaadvacet provizorních mostů a k tomu osm menších lávek.

Poslední práce vojáci dokončili i v Zátoru na Bruntálsku. Řeka Opava tam zaplavila tři sta domů, odnesla i železobetonový silniční most.



„Odřady měly vždycky řádově čtyři desítky vojáků plus techniku na to, abychom byli schopni ty prostory připravit,“ doplnil k organizaci velitel 152. ženijního praporu pplk. Jan Albrecht. Podle ministerstva obrany bylo v říjnu a listopadu celkem nasazeno zhruba 5400 vojáků z povolání a vojáků v aktivní záloze.