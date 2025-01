V Teplicích vypověděla ODS koaliční smlouvu s hnutím ANO

ODS v pondělí podpořila navržený rozpočet, přestože v něm není investice do stavby koupaliště. Hanza uvedl, že by bylo pro město katastrofou, pokud by muselo hospodařit v provizoriu. „Pokud má vše fungovat, nemůže být menšinový koaliční partner pouze užitečným hlupákem, který na jedné straně zabraňuje nesmyslům a do velké míry chrání beztrestnost nejen svou, ale i koaličního partnera, a na druhé straně je jediným, který chce plnit dohody a priority z koaliční smlouvy,“ sdělil s tím, že tak naráží na stavbu koupaliště a nízkoprahového denního centra v Riegrově ulici, o kterém ANO a ODS také hlasovaly rozdílně.