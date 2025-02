V rybníku u Karviné uhynulo pět tun ryb. Případ šetří policie i vodohospodáři

Mnohé z nich přitom v rybníce rostly přes pět let. „Já mám strach, že nepřežilo vůbec nic,“ poznamenal Míča. Znečištěné vody v rybníce si rybáři všimli na konci ledna při rutinní obchůzce. „Voda byla úplně černá, jako kafe, a smrdělo to tady po hnoji. Byly sebrány vzorky z polí, z našeho rybníku i ze strouhy, která k nám vede,“ popsal Míča.

Uhynulé ryby se snaží rybáři z vody dostat i přes silnou vrstvu ledu. Jde o čas, začínají tlít. Mohly by otrávit i zbytek ryb, které v rybníce přežily. „Každý flek na tom ledě je ryba. Jenom kolem sebe vidíme lína velkého, kapra, cejna,“ popisuje předseda Amatérského klubu rybářů Havířov Jiří Míča.

Podle rybářů mohlo znečištění pocházet z pohnojených polí

Podle rybářského spolku by mohlo znečištění pocházet z pohnojených polí v okolí. To je přitom v lednu zakázané. Ředitel společnosti Gesonet Agro Rudolf Benda na otázku redaktorky, zda by znečištění hnojivy mohlo pocházet z jejich pole, takovou možnost vyloučil.

„Přibližně v desetině případů není závadná látka, kterou byla havárie na vodách způsobena, vůbec objasněna,“ řekla mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.