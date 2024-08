Stovky ryb na Moravské Dyji uhynuly zřejmě kvůli splaškům

U Dačic na Jindřichohradecku na Moravské Dyji uhynuly stovky ryb. Zřejmě je otrávily splašky, které se dostaly do vody. Ryby zemřely především na dvou až třech kilometrech řeky, v nižších pasážích toku už není úhyn výrazný, řekli Lukáš Skořepa z odboru životního prostředí dačického městského úřadu a jednatel místní organizace rybářského svazu Dačice Lukáš Polena. Rybáři a hasiči se snaží vodu čeřit.

„Věc je ve vyšetřování, spolupracujeme na ní mimo jiné s odborem životního prostředí dačického městského úřadu. Zřejmě se do řeky dostala splašková voda,“ uvedl Polena. Dodal, že zasažený je úsek Moravské Dyje od obce Hradišťko po proudu. V řece nejvíc žijí plotice, cejni, candáti, štiky a někde i kapři.

Skořepa doplnil, že místo, kde byla koncentrace nákazy nejvyšší, se nachází nedaleko čistírny odpadních vod pro Dačice. „Ale nemůžeme zatím přesně určit, odkud se látky do řeky dostaly. Klidně je tam mohl někdo vylít,“ řekl Skořepa. Dodal, že v zasažených místech voda zápachem připomínala kanalizaci. Tím, jak nakažená voda teče proudem, se koncentrace škodlivých látek ředí. Pomáhají tomu i přítoky, které se do Moravské Dyje vlévají. Podle Skořepy by počty uhynulých ryb už neměly nijak výrazně narůstat.