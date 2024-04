V Moravském krasu se mění turistická trasa u Jáchymky. Hnízdí tam sokol a potřebuje klid

„Aby nedošlo k rušivé činnosti, tak byl vstup uzavřen. Návštěvníky jsme nasměrovali do spodní části (turistické trasy),“ uvedl dobrovolný strážce přírody CHKO Moravský kras Radovan Mezera. Ta ale není úplně ideální pro lidi s kočárky či s tělesným handicapem.

Samice sokola potřebuje klid, aby nakladená vejce udržovala v teple. Pokud by lidé v jeskyni křičeli nebo jí procházela velká skupina turistů, mohla by hnízdo opustit a mláďata by se nevylíhla. „Proto žádáme lidi, aby výlety do této oblasti odložili, případně aby volili nějakou jinou trasu v okolí,“ uvedl zoolog Antonín Krása.

Ve chvíli, kdy budou mláďata z hnízda pryč, zátarasy i páska, které ochránci přírody nainstalovali, zase zmizí. Strážcům přírody se zatím daří lidem nová doporučení vysvětlovat. „Je dobré to respektovat, ta příroda tady byla dávno před námi,“ reagoval jeden z návštěvníků Jakub Zabil.