V Liberci je pro veškerou dopravu uzavřená část Sokolské ulice. Neprůjezdná bude půl roku

Uzavírka, která zkomplikuje dopravu hokejovým fanouškům

Uzavření části Sokolské není jediným omezením. Pro motoristy je uzavřený také úsek Doubské ulice od křižovatky s ulicemi Nákladní a Čechova, a to směrem do ulice 28. října a k hokejové aréně. Už v úterý to zkomplikuje dopravu fanoušků na čtvrtfinálový zápas hokejové ligy mezi Libercem a Spartou. „Do arény nadále půjde projet Doubskou ulicí z druhé strany od bývalého Baumaxu a sjezdem z přivaděče od Jablonce," řekla mluvčí radnice Jana Kodymová.

Prozatím otevřený zůstává podle mluvčí opravovaný průchod pro pěší pod tratí. Podchod z roku 1859 je původně propustkem, který měl sloužit k odvodu vody. Stavbaři ho teď zvýší z 1,85 metru na 2,5 metru, rozšíří ho na dvojnásobek a dostane i nové osvětlení. Práce na projektu za třiašedesát milionů korun potrvají do konce letošního roku.