Teplý začátek jara zmátl včely. Začaly se rojit o měsíc dřív

Yveta Svobodová má na dvou stanovištích přes osmdesát včelstev. U Raspenavy stihla položit nástavky úlů včas. Radovat se může ze silného, zdravého včelstva. „Rychlý nástup vysokých teplot a rychlý rozkvět stromů, keřů, bylin přinutily včelky začít pracovat více než obvykle,“ řekla. Další včely má u Nového Města pod Smrkem. „Tam jsme to časově nezvládli, takže tam už jsme letos měli první roj. Jakmile mají málo prostoru, dochází k oddělení včelstva," vysvětlila.

„V našich oblastech není obvyklé, že by se nasazovaly nástavky někdy před prvním dubnem, letos jsme je museli nasazovat už na začátku března,“ řekl včelař Tomáš Moravec. Včely se ale neřídí kalendářem. Impuls jim dalo počasí. „Velice brzy se oteplilo, tak včely nastartovaly do sezony, matky začaly klást a začaly se chovat, jako by už bylo pozdější období," dodal.