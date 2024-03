Středočeský kraj vypověděl staré smlouvy na údržbu části silnic. Předpokládá stamilionové úspory

Středočeský kraj vypověděl dlouhodobé smlouvy na údržbu silnic kolem Mnichova Hradiště. Jsou v platnosti i víc než patnáct let a vedení kraje se domnívá, že přesoutěžením zakázek by se dalo ušetřit - podle představ i několik set milionů korun.

Částky zahrnují výdaje i za menší opravy, frézování i čištění silnic druhých a třetích tříd. Těch je v regionu 8500 kilometrů. O téměř dva tisíce kilometrů silnic kolem Mnichova Hradiště by se mohly v budoucnu starat jiné firmy, než tomu bylo poslední skoro dvě dekády.

Od příštího pondělí poběží firmám roční výpovědní lhůta. „Smlouvy jsme vypověděli, protože už jsou dlouhodobě zastaralé. Některé 16 let, některé i 19 let a obsahují činnosti, které už dávno nejsou vykonávány. Naopak neobsahují některé činnosti, které vznikly v průběhu času,“ uvedl krajský radní pro dopravu Karel Bendl (ODS).

Opozice se obává průtahů s výběrem nových dodavatelů

Na možnou nevýhodnost současných smluv ukázala předběžná analýza. Kraj by mohl na údržbě ušetřit i nižší stovky milionů. Podle opozice ale hrozí, že se nestihne vybrat nový dodavatel včas a silnice budou neudržované. „Když si vezmete, jak dlouho probíhají výběrová řízení, tak je tady otázkou, do kdy by se nám, nebo nové radě, podařilo vysoutěžit nové dodavatele,” uvedl zastupitel Středočeského kraje Robert Bezděk (ANO).

Podle radního pro dopravu by ale v takovém případě udržovaly silnice ostatní firmy, které působí v kraji. I jejich kontrakty by ale chtěli silničáři v následujících letech přesoutěžit. K důkladné kontrole jednotlivých smluv se kraj rozhodl po odvolání dřívějšího ředitele Krajské správy a údržby silnic kvůli podezření z jeho možného napojení na korupční kauzu Dozimetr.