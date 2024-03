Sedm měsíců od otevření se na královéhradeckém stadionu mění část trávníku. Fotbalisté věří, že nový vydrží déle

Na novém fotbalovém stadionu v Hradci Králové začala výměna vyhřívaného trávníku. Ačkoli se nová sportovní aréna za tři čtvrtě miliardy korun otevřela teprve před sedmi měsíci, je trávník již v nevhodném stavu. Od nového si městský fotbalový klub slibuje, že bude kvalitnější a odolnější. Není ale zřejmé, kdo výměnu hradí. Město i fotbalisté hovoří o reklamaci, nicméně z radnice zní, že trávník reklamuje klub, a klub tvrdí, že je to reklamace prostřednictvím města.

Vloni v srpnu se mohli královéhradečtí fotbalisté chlubit jedním z nejkvalitnějších trávníků na českých hřištích. Jak ale ukázalo například poslední utkání na něm, které sehrál domácí klub s Mladou Boleslaví, je teď spíše jedním z nejhorších.

„Po sobotním utkání byl v havarijním stavu. Hráči si na to stěžovali, stěžovali si trenéři,“ poukázal redaktor deníku Sport Radek Špryňar.

Výměna zničeného povrchu již začala. Kamiony z Nizozemska přivezly pásy travního porostu, které nahradí zhruba čtvrtinu hrací plochy, která se rozpadá. „Bude to odolnější. Drny jsou proložené speciální síťkou, takže by to mělo držet,“ ujistil Jakub Jezdinský z FC Hradec Králové.

Podle předsedy komise pro stadiony a hrací plochy Fotbalové asociace ČR Michala Koťana to v Hradci Králové dopadlo tak, jak se dalo čekat. Na východní stranu stadionu nesvítí slunce a je tam vlhko. „Doporučovali jsme použít anglickou metodu, což jsou speciální druhy písků – lépe se řídí vývoj a údržba trávy. Nedali na nás v ničem,“ vzpomněl na dobu stavby.