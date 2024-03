Reportéři ČT: Starosta Protivína dostává od radnice zakázky za desítky milionů. Opozice to kritizuje, podle koalice je vše v pořádku

Jaromír Hlaváč (ODS) vede Protivín jako starosta a zároveň jeho firma dostává od téhož města zakázky za desítky milionů. Že je starosta jedním z největších dodavatelů radnice, je podle něj i místní vládnoucí koalice v pořádku. Opozice to kritizuje, ale bez úspěchu. A podle dalších to pak na malém městě takhle prostě chodí a nedá se s tím nic dělat. Jediným výsledkem je vyhrocená situace v místním zastupitelstvu i mezi protivínskými obyvateli. Pro Reportéry ČT natáčela Jana Neumannová.

Hlaváč je starostou Protivína již dvaadvacet let. Je ale známý i z velké mediální kauzy. V roce 2004 policie zmapovala ovlivňování fotbalových zápasů a uplácení rozhodčích. Odposlechy z kauzy se staly námětem na známou divadelní hru. Právě starosta byl jedním z rozhodčích, který fotbalové zápasy manipuloval. Dostal za to dokonce podmínku a peněžitý trest.

I přesto ale po celou dobu řídí město Protivín. Loni se v Deníku N začaly objevovat první články, které upozorňovaly na to, že radnice starostovi přiděluje zakázky ve velkém. Šlo o smlouvy za 28 milionů korun.

„Na číslech je vidět, že starosta je třetím největším dodavatelem města. Přímo na svoje osobní IČO,“ uvedl ke kauze právník Oživení Marek Zelenka, který se nikdy s ničím takovým nesetkal v takovém rozsahu.

Radnice přiznává, že jen za rok 2023 proplatila na fakturách starostovi více než pět milionů korun. Část z těchto peněz jsou dokonce zakázky malého rozsahu, které radnice zadává napřímo. Tedy oslovuje konkrétní firmy.

Netransparentní výběr, míní analytik

Sám starosta reaguje na výtky opozice tak, že mu to přijde normální. Když se ho opoziční zastupitel Milan Mráz (Hnutí za levnější vodu v Protivíně) na jednání zastupitelů zeptal, kdo si zakázky u něj objednal, odpověděl, že všechny zakázky, které jsou do půl milionu korun bez DPH, objednává správce rozpočtu.

„Je naprosté minimum výběrových řízení, ve kterých by starostovy firmy přinejmenším nefigurovaly. Cílené firmy oslovují s žádostí o podání nabídky a tyto firmy následně nabídku podají a rada z nich vybírá. To, jak z nich vybírá, je v podstatě netransparentní,“ říká analytik Transparency International Kryštof Doležal.

Opoziční zastupitel Protivína Pavel Kubů (Hnutí za levnější vodu v Protivíně) uvedl, že za dva roky, co je v zastupitelstvu, nezažil, aby někdo zvedl ruku, že neschvaluje starostův návrh. „Vychvalování, vychvalování, nejlepší starosta, který tady mohl být. Prostě hrozná chvála na něj,“ poznamenal.

Starosta rozdělil také obyvatelé Protivína na dva tábory. „Kdyby to všechno bylo transparentní, kdyby to všechno bylo v pořádku, tak tady přece není tolik pomluv a nejsou lidi tak rozeštvaní. A tady jsou hodně lidi rozeštvaní,“ domnívá se Alena Skotnicová. Také dodala, že proti starostovi se bojí lidé ozvat. „Je to tady všechno o tom ‚kamaráčofství‘, o tom, že jsou tady hodně příbuzní,“ poznamenala.

ÚOHS zkoumal zakázku, střet zájmů nezjistil

Jako střet zájmů to nevnímá ani vedoucí finančního odboru radnice Jaroslava Říhová. „Samozřejmě, je tady pár řemeslníků a jeden s druhým se známe. My jsme rádi, že tady máme starostu, který je stavař, který tomu rozumí,“ sdělila.

Situace je ale podle opozičního zastupitele Kubů taková, že spousta firem by také čekala na zakázku od radnice. „Říkají, že on je nejlepší, protože to dělá rychle, levně a okamžitě. Já říkám: To nevím, znám pár firem, které by to také rády udělaly levně, ale nemají tu šanci,“ dodal.

Protivínem se již zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něj se ale střet zájmů neprokázal. Zkoumal zakázku na rekonstrukci domu. „Nebyly tam indicie, že mohlo dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, tudíž věc byla odložena a šetření ukončeno,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Starosta ale není jediný, kdo má z vedení města zakázky. Získávají je i jiní radní a zastupitelé či jejich příbuzní. „Provázanost těch lidí je tady obrovská, a jak se říká, ruka ruku myje, to znamená, ta parta tak drží pohromadě, že oni se nikdy nepostaví nepříčetnostem, které se tu dějí, protože jsou v tom sami zainteresovaní, což je úplně šokující,“ upozornil Mráz.

Sám starosta ale ve svém podnikání s radnicí žádný střet zájmů nevidí. „Tak mám zakázky za dvacet milionů. A co má jako být?“ reagoval Hlaváč s tím, že kdyby zakázku udělal špatně, tak by si ho radnice příště neobjednala.