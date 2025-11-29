Kulaté 220. výročí bitvy u Slavkova připomněla rekonstrukce přímo v dějišti někdejšího střetu. Akce se konala u Tvarožné na Brněnsku a přilákala asi 1600 vojáků z osmnácti zemí a stovku jezdců na koních. Svoje působení v roli Napoleona tady po dvaceti letech ukončil americký herec Mark Schneider. Takzvaná bitva tří císařů byla jedním z hlavních střetnutí napoleonských válek. Stály v ní proti sobě armády francouzského císaře Napoleona, ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. Francouzská armáda porazila spojené rakousko-ruské síly. Výsledek bitvy potvrdil Napoleonovu dominanci v Evropě.
Kyjev po ruském útoku hlásí dvě oběti, stovky tisíc lidí byly ráno bez elektřiny
Rekonstrukce bitvy u Slavkova byla největší za poslední roky
Pražský hrad pro návštěvníky otevřel vánočně vyzdobené sály
Vánočně vyzdobené reprezentační sály a salony, které jsou běžně nepřístupné, si v sobotu mohli prohlédnout návštěvníci Pražského hradu. Prostory, ve kterých prezident Petr Pavel mívá jednání nebo přijímá významné hosty, byly při letošním druhém dni otevřených dveří přístupné od 09:00 do 17:00. Vstup byl zdarma.
Pokračování Rady vlády pro paměťovou agendu je nejisté
Některým místům s historickou stopou hrozí zánik, upozorňuje Rada vlády pro paměťovou agendu. Apeluje na samosprávy, aby devastaci předešly – jedná se například o okolí Šikmého kostela v Karviné. Orgán chce dále podporovat projekty, vyhlásil proto nové kolo dotací. Někteří představitelé hnutí ANO, které skládá příští vládu, však radu v minulosti označili za zbytečnou.
Bývalý hejtman Zahradník odchází z ODS. Přidá se k novému Kubovu hnutí
ODS opouští první jihočeský hejtman a bývalý poslanec Jan Zahradník. Ve straně byl od roku 1991. Prohlásil, že nesouhlasí s tím, kam strana v posledních letech ideologicky směřuje. Zahradník, který je krajským zastupitelem, se přidá k novému hnutí současného hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, který odchod z ODS oznámil ve čtvrtek.
Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ
V Čechách se začne v pátek v noci při mrznoucím dešti tvořit ledovka, varovali meteorologové. Na západě a severozápadě už před půlnocí, jinde později, ale může tam vydržet do sobotního odpoledne. Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V noci na sobotu má podle předpovědi mrznout a teploty přes den mají stoupat jen mírně nad nulu.
Pohonné hmoty jsou nejdražší od jara
Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejdražší od jara. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu vzrostla o 27 haléřů na 34,93 koruny za litr. Nafta se ve středu prodávala v průměru za 34,59 Kč/l, což bylo o 54 haléřů víc než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
V Hustopečích bojují o mandloně. Vědci hledají cesty, jak je ochránit před chorobami
Hustopeče na Břeclavsku jsou jediným místem v Česku, kde se pěstují mandloně. Stromy ale v posledních letech ohrožují nejrůznější houbové choroby. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně proto zkoumají, jak stromy co nejlépe ochránit.
Demolice i propouštění. Areál ostravské Nové Huti prochází výraznými změnami
Areál ostravské Nové Huti, kdysi největší v zemi, se výrazně změní. Ocelárnu nebo vysoké pece už nový majitel nepotřebuje. K zemi tak půjde řada budov. Projektanti teď počítají nejlepší způsoby likvidace a výnosnost z prodeje materiálu. Zatímco větší část lokality bude rozebrána, spodní část vysoké pece, kde zatuhlo surové železo, budou zřejmě muset odstřelit. Vyčištěné pozemky bude nový majitel nabízet developerům. Pokud se situace v ocelářství zlepší, chce na části postavit elektrickou pec. V provozech huti, které ještě vyrábí, pracuje přes dva tisíce lidí. Vedení firmy ale připravuje další propouštění. Z podniku za poslední měsíce odešly čtyři tisíce lidí, výpověď do konce roku dostane dalších 250.
