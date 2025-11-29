Rekonstrukce bitvy u Slavkova byla největší za poslední roky


29. 11. 2025Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Kulaté 220. výročí bitvy u Slavkova připomněla rekonstrukce přímo v dějišti někdejšího střetu. Akce se konala u Tvarožné na Brněnsku a přilákala asi 1600 vojáků z osmnácti zemí a stovku jezdců na koních. Svoje působení v roli Napoleona tady po dvaceti letech ukončil americký herec Mark Schneider. Takzvaná bitva tří císařů byla jedním z hlavních střetnutí napoleonských válek. Stály v ní proti sobě armády francouzského císaře Napoleona, ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. Francouzská armáda porazila spojené rakousko-ruské síly. Výsledek bitvy potvrdil Napoleonovu dominanci v Evropě.

Výběr redakce

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard

18:32Aktualizovánopřed 6 mminutami
AfD založila mládežnickou organizaci. Protestovaly desítky tisíc lidí

AfD založila mládežnickou organizaci. Protestovaly desítky tisíc lidí

13:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pražský hrad pro návštěvníky otevřel vánočně vyzdobené sály

Pražský hrad pro návštěvníky otevřel vánočně vyzdobené sály

09:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kyjev po ruském útoku hlásí dvě oběti, stovky tisíc lidí byly ráno bez elektřiny

Kyjev po ruském útoku hlásí dvě oběti, stovky tisíc lidí byly ráno bez elektřiny

05:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, varoval Trump

Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, varoval Trump

14:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Svoboda by měl ve Správě železnic skončit v pondělí

Svoboda by měl ve Správě železnic skončit v pondělí

15:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Problémy airbusů narušují dopravu v Evropě i Asii

Problémy airbusů narušují dopravu v Evropě i Asii

09:38Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Záplavy v jihovýchodní Asii zabily stovky lidí

Záplavy v jihovýchodní Asii zabily stovky lidí

06:18Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Rekonstrukce bitvy u Slavkova byla největší za poslední roky

Kulaté 220. výročí bitvy u Slavkova připomněla rekonstrukce přímo v dějišti někdejšího střetu. Akce se konala u Tvarožné na Brněnsku a přilákala asi 1600 vojáků z osmnácti zemí a stovku jezdců na koních. Svoje působení v roli Napoleona tady po dvaceti letech ukončil americký herec Mark Schneider. Takzvaná bitva tří císařů byla jedním z hlavních střetnutí napoleonských válek. Stály v ní proti sobě armády francouzského císaře Napoleona, ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. Francouzská armáda porazila spojené rakousko-ruské síly. Výsledek bitvy potvrdil Napoleonovu dominanci v Evropě.
18:39Aktualizovánopřed 16 mminutami

Pražský hrad pro návštěvníky otevřel vánočně vyzdobené sály

Vánočně vyzdobené reprezentační sály a salony, které jsou běžně nepřístupné, si v sobotu mohli prohlédnout návštěvníci Pražského hradu. Prostory, ve kterých prezident Petr Pavel mívá jednání nebo přijímá významné hosty, byly při letošním druhém dni otevřených dveří přístupné od 09:00 do 17:00. Vstup byl zdarma.
09:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Pokračování Rady vlády pro paměťovou agendu je nejisté

Některým místům s historickou stopou hrozí zánik, upozorňuje Rada vlády pro paměťovou agendu. Apeluje na samosprávy, aby devastaci předešly – jedná se například o okolí Šikmého kostela v Karviné. Orgán chce dále podporovat projekty, vyhlásil proto nové kolo dotací. Někteří představitelé hnutí ANO, které skládá příští vládu, však radu v minulosti označili za zbytečnou.
před 22 hhodinami

Bývalý hejtman Zahradník odchází z ODS. Přidá se k novému Kubovu hnutí

ODS opouští první jihočeský hejtman a bývalý poslanec Jan Zahradník. Ve straně byl od roku 1991. Prohlásil, že nesouhlasí s tím, kam strana v posledních letech ideologicky směřuje. Zahradník, který je krajským zastupitelem, se přidá k novému hnutí současného hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, který odchod z ODS oznámil ve čtvrtek.
včeraAktualizovánovčera v 15:21

Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ

V Čechách se začne v pátek v noci při mrznoucím dešti tvořit ledovka, varovali meteorologové. Na západě a severozápadě už před půlnocí, jinde později, ale může tam vydržet do sobotního odpoledne. Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V noci na sobotu má podle předpovědi mrznout a teploty přes den mají stoupat jen mírně nad nulu.
včera v 11:44

Pohonné hmoty jsou nejdražší od jara

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejdražší od jara. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu vzrostla o 27 haléřů na 34,93 koruny za litr. Nafta se ve středu prodávala v průměru za 34,59 Kč/l, což bylo o 54 haléřů víc než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
včera v 11:28

V Hustopečích bojují o mandloně. Vědci hledají cesty, jak je ochránit před chorobami

Hustopeče na Břeclavsku jsou jediným místem v Česku, kde se pěstují mandloně. Stromy ale v posledních letech ohrožují nejrůznější houbové choroby. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně proto zkoumají, jak stromy co nejlépe ochránit.
včera v 06:00

Demolice i propouštění. Areál ostravské Nové Huti prochází výraznými změnami

Areál ostravské Nové Huti, kdysi největší v zemi, se výrazně změní. Ocelárnu nebo vysoké pece už nový majitel nepotřebuje. K zemi tak půjde řada budov. Projektanti teď počítají nejlepší způsoby likvidace a výnosnost z prodeje materiálu. Zatímco větší část lokality bude rozebrána, spodní část vysoké pece, kde zatuhlo surové železo, budou zřejmě muset odstřelit. Vyčištěné pozemky bude nový majitel nabízet developerům. Pokud se situace v ocelářství zlepší, chce na části postavit elektrickou pec. V provozech huti, které ještě vyrábí, pracuje přes dva tisíce lidí. Vedení firmy ale připravuje další propouštění. Z podniku za poslední měsíce odešly čtyři tisíce lidí, výpověď do konce roku dostane dalších 250.
27. 11. 2025
Načítání...