Půlmaraton omezuje dopravu v části Prahy. Běžcům musí uvolnit cestu auta i tramvaje

Do pražských ulic vyběhli účastníci půlmaratonu. Místo startu se přesunulo od Rudolfina do Holešovic, kde již od pátku nejezdí tramvaje ani auta po nábřeží u tržnice. S omezeními ale musí počítat řidiči, chodci i cestující v MHD napříč městem. Trasa závodu, který odstartoval v 10 hodin, vede po nábřežích, běžci ale zamíří i na náměstí Republiky a Staroměstské náměstí.

Tramvaje budou odkloněné až do šesti hodin večer, ovšem v sobotu dopoledne mezi 9:50 a 12:50 musí cestující zapomenout i na náhradní autobusy. Aby nepřekážela závodníkům, nebude linka X25 do Holešovic vůbec zajíždět a zkrácena bude do trasy Palmovka – Libeňské doky.

Start pražského půlmaratonu v minulosti býval na náměstí Jana Palacha před Rudolfinem, ale letos se přesunul do Holešovic. Běžci vyrazili z Bubenského nábřeží u tržnice a ti, kdo dospějí do cíle, také u tržnice skončí. Již pátek poznamenala uzavírka nábřeží, kudy kvůli přípravě závodu neprojela auta, ale ani tramvaje. Ještě téměř celou sobotu budou dolní Holešovice obsluhovat pouze dvě tramvajové linky místo obvyklých čtyř spolu s náhradními autobusy X25.

Holešovice, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Smíchov, Karlín

Zatímco Holešovice postihl běžecký závod na dva dny, na mnoha dalších místech musí chodci, řidiči i cestující v MHD počítat s omezeními v sobotu. Trasa vede od tržnice po nábřežích k Čechovu mostu, po druhém břehu na most Legií a po něm zpět na levý břeh. Dále pokračuje trasa běhu Smíchovem až k Lihovaru, odtud zpět na Jiráskův most, po pravém břehu na Výtoň, pak k Národnímu divadlu a odtud po Národní a Příkopech dospějí na náměstí Republiky. Závěrečná část běhu vede Celetnou na Staroměstské náměstí, Pařížskou k řece, po pravém vltavském břehu do Karlína a po Libeňském mostě zpět do Holešovic.

Na trase jsou vyhlášeny zákazy zastavování, které platí většinou od půlnoci z pátku na sobotu a vyhlášeny jsou až do čtyř hodin odpoledne. Vjezd do ulic, kudy závodníci běží, se zavírají zhruba na dobu, kdy se očekává, že by se v nich měli běžci pohybovat. Například Smetanovo nábřeží a most Legií má být autům zapovězeno od 9:45 do 11 hodin, Národní třída od 10:10 do 12:10, Pařížská od 10:20 do půl jedné.