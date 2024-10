Průmyslová zóna pomůže Karviné, míní primátor. Sníží atraktivitu lokality, oponuje spisovatelka

Podle spisovatelky a autorky trilogie Šikmý kostel Karin Lednické by průmyslová zóna v archeologicky unikátním prostoru, kde v minulosti stála Stará Karviná, výrazně snížila atraktivitu místa, které navštěvují tisíce turistů. Primátor Karviné Jan Wolf (SOCDEM) jiný vhodnější a větší prostor ve městě pro tento účel nevidí. Oba byli hosty středečních Událostí, komentářů.

Primátor Karviné si nemyslí, že by projektem přišlo místo o atraktivitu. Naopak. „My máme připravené další projekty, jako je POHO park Gabriela, který navazuje na šikmý kostel. V současné době se řeší Důl ČSA, který by měl být kulturní památkou,“ vyjmenoval primátor.

Podle primátora Karviné Wolfa (SOCDEM) žádný připravený prostor v rámci brownfieldu v Karviné veliký sto hektarů není, proto je uvedený prostor od roku 2011 určený pro průmyslovou zónu. „Samozřejmě v případě, že by byly jiné prostory v jiných oblastech, tak to určitě budeme řešit,“ řekl.

K atraktivitě místa zaniklého města přispěla i Lednické trilogie Šikmý kostel. Od doby, co vyšla, tam začaly přijíždět stovky turistů. Lednická je toho názoru, že vybudováním průmyslové zóny místo o atraktivitu přijde. „Fenomén toho ztraceného města, za kterým lidé přijíždějí, tím bude narušen a obávám se, jestli atraktivita toho místa tím opravdu nebude snížená,“ poznamenala.

Podle Lednické otázka nestojí na tom, jestli má nebo nemá vzniknout průmyslová zóna, ale v jaké lokalitě. „Možná by nebylo od věci připomenout ten výchozí stav, to znamená, že tam byla orná půda, louky, lesní plochy, staré staleté aleje, které vlastně kopírují původní městskou výstavbu. A to jsou právě všechno ty věci, které teď lákají návštěvníky,“ poznamenala Lednická. Kolem jsou podle ní jiné plochy, které jsou skutečnými brownfieldy.

Primátor: vhodnější plocha pro rozvoj průmyslu není

Primátor ale opět zopakoval, že jiná stohektarová plocha, která je vhodná pro rozvoj průmyslu, v Karviné není. „Karviná má dlouhodobě největší nezaměstnanost, z Karviné odcházejí stovky mladých lidí. Karviná má zhruba patnáct set volných bytů, máme nebytové prostory. Máme krásně opravené město a potřebujeme zde nové lidi, kteří tady budou pracovat,“ řekl.

„V žádném případě nechceme zapomenout na minulost hornictví. Proto děláme projekty, které budou dnes možná v objemu půl miliardy korun. A věřím tomu, že turisté a návštěvníci si tam najdou cestu,“ dodal.