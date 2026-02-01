Při požáru v pečovatelském domě v České Třebové zemřel člověk


1. 2. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK, HZS Pardubický kraj

Při požáru domova s pečovatelskou službou v České Třebové na Orlickoústecku v noci na neděli zemřel jeden z klientů domova, sdělil zástupce města. Hořet začalo v jednom z přízemních pokojů pozdě večer, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

„Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o požár v pokoji jednoho z bytů. V požárem zasaženém bytě byla nalezena jedna osoba bez známek života,“ uvedla Pipiš.

Požár byl nahlášený ve 21:30. Hasiči v domově odvětrali zakouřené prostory chodeb a kontrolovali všechny klienty, které nemuseli evakuovat. Dva lidi si převzala záchranná služba. Okolnosti a příčiny požáru jsou v šetření.

Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus
Hasiči zasahovali 29. ledna u požáru autobusu na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov

Dvě evakuované osoby

„Dvě evakuované osoby hasiči předali do naší péče, byly bez zjevného termického poranění. Jednalo se o nadýchání zplodinami kouře,“ řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Josef Strašík.

Okolnosti a příčiny požáru jsou podle mluvčí policie Markéty Janovské v šetření. Domov zřizuje město a stará se o něj městská společnost TEZA. Podle starosty Zdeňka Řeháka (3PK - Pro prosperující ČT) v přízemním bytě zemřel jeden z klientů. Požární hlásiče v domě nejsou, jsou tam tlačítka, která lze v případě nouze stisknout a přivolat pomoc.

„Při požáru bohužel zemřel člověk, který v bytě bydlel. Byt je provizorně zabezpečený, aby nepromrzaly okolní byty, ale nemuselo se naštěstí evakuovat, povedlo se to odvětrat. Potom budeme muset byt uklidit a vymalovat, uvidíme,“ řekl starosta. V domě je 51 bytů, v kterých bydlí klienti po jednom nebo po dvou.

Domov je v provozu, o klienty se stará, fungovat tam bude od pondělí standardně i lékařská péče, uvedl mluvčí města Jiří Holý.

