Policie znovu vyšetřuje poškození pravěkého hradiště. Závěr, že nikdo nic nespáchal, zpochybnilo ministerstvo

Hradiště Radná poškodili lesní dělníci při těžbě kůrovcového dřeva. Harvestory jsou sice již pryč, ale stav památky, která byla osídlena již v době bronzové, se dosud v důsledku jejich zásahu zhoršuje. Tím, že po nich zůstaly odhalené valy, intenzivně na ně působí počasí.

Situací se zabývají západočeští archeologové, kteří zkoumají rozsah škod a snaží se zabránit dalším. „Chceme tam v dohledné době svolat odbornou komisi, která jednak posoudí to, co tam proběhlo z pohledu archeologie, a co by tam ještě mělo proběhnout,“ shrnul ředitel Západočeského muzea Jiří Orna.

Zabývají se jí také policisté, a to již podruhé. Původně jejich vyšetřování dospělo k závěru, že lesní dělníci způsobili škody neúmyslně a nejednalo se o trestný čin ani přestupek. Že škoda nevznikla úmyslně, tvrdí i lesník obce Hromnice Karel Chaloupka, který nalezl zastání i u hromnického starosty. „Jestli si někdo myslí, že tam byl úmysl, tak prostě nebyl,“ prohlásil.