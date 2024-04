Policie v Ostravě se připravuje na hokejový šampionát. Použije i software na rozpoznávání obličejů

Policisté se podle Kužela připravují i na události, které by mohly vzniknout z aktuálních bezpečnostních hrozeb, odkazuje na konflikt na Ukrajině či na Blízkém východě. „Pojí se k tomu i nelegální migrace, mohou se k nám dostat osoby, které by mohly bezpečnostně narušit pořádání mistrovství světa,“ sdělil. Počet policistů tak bude navýšen.

Připravuje se také Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, která bude spolupracovat s Fakultní nemocnicí Ostrava. Ta by měla mít přímo na stadionu lékařské týmy. „Dále je to zajištění diváků, tady úzce spolupracujeme s Českým Červeným křížem, který nám pomáhá zjistit zdravotní péči pro zvýšený pohyb osob,“ uvedl zástupce ředitele ZZS Moravskoslezského kraje David Holeš.

Doprava, parkování a MHD

Policisté pak varují před nákupem vstupenek od překupníků. „Fanoušky, kteří nedisponují vstupenkou, upozorňujeme, aby se vyvarovali nákupu od neznámých osob například v blízkosti sportovní haly a na černém trhu, včetně nákupu přes neověřené agentury prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Nejlepší variantou je využít prodeje výhradně na oficiálních distribučních místech,“ upozornil Kužel.

Lidé, kteří pojedou do Ostravy, budou muset počítat s hustější dopravou. S tím mohou souviset i problémy s parkováním. „Podařilo se nám vytvořit systém centrálních záchytných parkovišť, a to v ulici Vítkovická, kam budeme ve spolupráci s bezpečnostními složkami směřovat autobusovou dopravu, dále je to na ulici Ruská parkoviště Lipový dvůr a také parkoviště na ulici Závodní,“ ujistil vedoucí oddělení dopravy v organizačním výboru mistrovství Vlastimil Bijota.

Připravuje se i DPO, který nabídne hokejovou jízdenku. Stát bude 250 korun a její platnost bude celý týden. „Zájemci ji mohou pořídit přes aplikaci Moje DPO. V nabídce budeme mít tuto jízdenku od 9. května,“ popsala mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová.

„Akce vydělá peníze místním podnikatelům i státu. Hlavním cílem je ale ukázat Ostravu v dobrém světle a udělat akci, kterou si lidé tady v Ostravě užijí,“ konstatoval primátor města Jan Dohnal (ODS).