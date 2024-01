Policie odložila podezření na maření referenda o zákazu hazardu v Kladně

Středočeští kriminalisté okolnosti referenda prověřovali osm měsíců, vyslechli několik lidí a prostudovali spis Krajského soudu v Praze. Ten loňské hlasování o zákazu hazardu v Kladně označil za neplatné, a to kvůli nerovné kampani, nedostatku hlasovacích lístků, špatnému započítání některých hlasů nebo postupu části komisí při označování místností a vydávání lístků voličům.

Naopak kriticky odpovídala na otázky policie opoziční zastupitelka Anna Gamanová (STAN), která se jako členka iniciativy Kladno bez hazardu podílela na žalobě k soudu. Už u něj si stěžovala na to, že jí před referendem nevydali článek v radničním měsíčníku. Jeho pracovník na to policistům řekl, že po Gamanové chtěli doložit některá její tvrzení, a když to později udělala, už byl měsíčník prý v tisku. Soud ale tento postup označil za účelový s tím, že město nedalo v tiskovině oběma stranám stejný prostor.

Nové referendum bude se sněmovními volbami

Policisté si vyžádali také zprávy okrskových komisí, žádné porušení zákona z nich ale nezjistili. V závěru tak konstatují, že pochybnosti zmíněné soudem nestačí na to, aby někoho obvinili. „Policejní orgán ve věci nespatřuje přesah do trestního práva, a to nejen pro nenaplnění všech obligatorních znaků dané skutkové podstaty, ale i pro absentující společenskou škodlivost možného jednání zúčastněných osob,“ uzavírají s tím, že nápravu chyb už zneplatněním hlasování zajistil soud.

Referendum o zákazu hazardu v Kladně se konalo loni v lednu současně s prvním kolem prezidentské volby. Zákaz voliči neodhlasovali, protože účast byla nízká a nepostačovala ke splnění podmínek pro platnost ani závaznost referenda. Po jeho zneplatnění zastupitelé odhlasovali nový termín na duben, krajský soud ale rozhodl o spojení hlasování se sněmovními volbami v roce 2025. Verdikt pak potvrdil Nejvyšší správní soud.