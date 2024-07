Kvůli Colours of Ostrava dopravci posílí spoje, policie hlídky

Stavba areálu Colours of Ostrava

V Ostravě ve středu začne několikadenní hudební festival Colours of Ostrava. Policie posílí hlídky, dohlížet bude i na dopravu a parkování v okolí Dolních Vítkovic. Dopravní podnik Ostrava (DPO) zase chystá posílení spojů, a to zejména ve večerních a nočních hodinách, připravil také zvýhodněnou týdenní festivalovou jízdenku. Své spoje posílí také železniční dopravci – České dráhy (ČD) i RegioJet (RJ).

Ostrava zpřísňuje pravidla nočního klidu. Výjimku mají Colours nebo Beats for Love

Na příjezd tisíců návštěvníků Colours of Ostrava se připravil také dopravní podnik. Ten avizoval, že na některých tramvajových linkách posílí kapacitu, zejména ve večerních a nočních hodinách. DPO připravil také festivalovou jízdenku, která má platnost sedm dní a vyjde na 250 korun.

V opačném směru pojedou dva expresy. První z nich vyjede v neděli v 02:10 ze stanice Ostrava-střed, zhruba 300 metrů od areálu festivalu, zastaví také na hlavním nádraží. Na pražské hlavní nádraží přijede v 06:34, po cestě bude možné vystoupit v Suchdole nad Odrou, Hranicích, Přerově, Olomouci, Zábřehu, České Třebové, Ústí nad Orlicí, Chocni, Pardubicích, Přelouči, Kolíně a v Praze-Libni. Rychlejší vlak vyjede v 10:12 z hlavního nádraží. Po cestě do Prahy zastaví ještě v Hranicích, Olomouci, Zábřehu, České Třebové, Pardubicích, Kolíně a Praze-Libni a skončí na pražském hlavním nádraží v 13:34.

Posílit se rozhodli také vlakoví dopravci. Colours expres, který vypraví ve středu ČD, vyjede z pražského hlavního nádraží v 10:19, po cestě zastaví v Praze-Libni, Kolíně, Pardubicích a České Třebové, kde bude možné pouze nastoupit. Vystoupit mohou cestující na nádraží Ostrava-Svinov, případně na hlavním nádraží. Během jízdy si mohou cestující ve vlaku vyměnit jízdenku za identifikační pásku a vyhnout se čekání před vstupem do areálu Dolních Vítkovic.

V době konání festivalu vypraví dráhy noční vlaky pro návštěvníky festivalu z Moravskoslezského kraje. Ve dnech 18. až 21. července pojedou vždy dva rozvozové vlaky v 00:39 a 02:39 ze stanice Ostrava střed ve směru do Opavy, dva do Návsí s odjezdy v 00:45 a 02:45 a dva také do Frýdlantu nad Ostravicí, které budou z hlavního nádraží vyjíždět v 00:50 a 02:35.

Ve všech speciálních vlacích bude podle mluvčího drah Filipa Medelského platit běžný tarif ČD se všemi slevami, vlaky ale budou povinně místenkové. Místenky si cestující mohou zakoupit pouze v e-shopu dopravce nebo v aplikaci Můj vlak. Spoje jsou viditelné ve všech vyhledávačích spojení, cestující je mohou najít například na portálu ČD Vlakem na výlet.

RegioJet podle jeho mluvčí Alexandry Janoušek Kostřicové v reakci na zvýšenou poptávku navýší kapacitu stávajících spojů s Ostravou, podle provozních možností přidá další vozy. Leo Express navyšování spojů neplánuje, řekl jeho mluvčí Emil Sedlařík.