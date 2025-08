Oprava Pragerových kostek má stát 1,39 miliardy

„Pro nás to je po šesti letech příprav vyvrcholení velmi důležité fáze a zahájení významného projektu,“ řekl ředitel IPR Ondřej Boháč. Důvodem oprav tří architektonicky cenných budov, takzvaných kostek, od architekta Karla Pragera je jejich špatný stav. Objekty se nikdy neopravovaly, mají problémy se statikou, zatéká do nich a jsou energeticky velmi neúsporné.

Architekt dodal, že nové architektonické zásahy jsou navrženy jako zřetelně současné, aby bylo jasné, co je původní a co nové. Doplnil, že IPR zajistil všechny podklady, které se daly pořídit před odhalením konstrukcí. „V rekonstrukcích vás vždycky čeká nějaké překvapení, ale to, co bylo možné zpracovat předem, to se zpracovalo,“ poznamenal.

Kompletní rekonstrukce čeká všechny administrativní prostory určené pro zaměstnance IPR, ale i části areálu otevřené veřejnosti. IPR v roce 2017 v areálu zřídil Centrum architektury a městského plánování (CAMP), které ročně navštíví 120 tisíc návštěvníků. Podle Boháče bude výrazně rozšířeno do celého přízemí. Kromě toho budou veřejnosti zpřístupněna přízemí všech kostek a terasa, kde bude posezení a restaurace.

Tři administrativní budovy přezdívané Pragerovy kostky vznikly na zahradě Emauzského kláštera na přelomu 60. a 70. let minulého století. Po dokončení v nich bylo sídlo Projektového ústavu výstavby Prahy. Působil tam i autor jejich návrhu Karel Prager, který je také autorem budovy bývalého Federálního shromáždění. Na přípravě rekonstrukce se podílel také architekt Miloslav Pavlík, který byl členem autorského týmu původní stavby.