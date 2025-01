O stáří i domovech pro seniory diskutovali hosté Zkraje

Je pro seniory lepší dožít doma ve známém prostředí, nebo v domově pro seniory? Co do věku obyvatelstva je nejstarším krajem v Česku ten Zlínský, v němž žije skoro třicet tisíc lidí, kterým je přes osmdesát let a výstavba nových domovů pro seniory proto patří k prioritám místního hejtmanství. O tom i dalších tématech spojených se stářím v pořadu Zkraje diskutovali starosta obce Horní Lideč Josef Tkadlec (KDU-ČSL), poslankyně a náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Eliška Olšáková (STAN), ředitelka Charity Nový Hrozenkov Lenka Vráželová, ředitelka domova pro seniory v Burešově Helena Nováková, houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica a socioložka Lucie Vidovićová.