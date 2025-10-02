Pět srubů v oboře Radějov na Hodonínsku bude majitel zřejmě muset zbourat. Podnikatel Leoš Novotný se snažil stavby ležící v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty dodatečně zlegalizovat, jihomoravský krajský úřad ale jeho odvolání zamítl.
Nelegální sruby v oboře Radějov mají jít k zemi
„Stavby se nacházejí ve druhé a třetí zóně chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v takových místech je možné stavět jen v souladu s územně plánovací dokumentací a se zákonem na ochranu přírody a krajiny. A to v tomto případě neproběhlo,“ uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
Majitel obory Leoš Novotný sruby postavil bez povolení. Dodatečně o něj sice podal žádost, krajský úřad ji ale nyní definitivně zamítl.
Dotčený orgán, tedy Agentura ochrany přírody a krajiny, vydal stanovisko, že stavba v tomto území nemůže být povolená, což je závazné pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, informovala jeho mluvčí Martina Žídková.
Využití srubů
Ochránci přírody i vedení Radějova vnímají jako problematické i využití staveb – podnikatel totiž na webu sruby nabízí k ubytování. Některé z nich hlásí na nadcházející víkend plno.
„Já jsem udělal dřevěné pozorovatelny jako myslivecký objekt, který nepotřebuje stejně jako posed nějaký souhlas úředníka. (...) Můžou přespat, ale přes sklo koukají na zvěř, která jim chodí dvacet metrů od pozorovacího místa,“ prohlásil Novotný.
Starostka obce Marie Liferenková (nestr.) ale v květnu informovala, že v projektové dokumentaci bylo uvedeno, že se jedná o sklad pro zvěř na krmivo. Podle stavebního zákona by měl nyní úřad ve Strážnici nařídit odstranění všech pěti srubů.
Proti rozhodnutí krajského úřadu se nelze odvolat, podnikatel ale ještě může podat správní žalobu ke krajskému soudu.