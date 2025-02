Motorkáři ničí přírodní rezervaci u Vranova na Brněnsku

Muži na motorkách navzdory zákazu projíždějí rezervací Jelení skok a ničí přírodu v polesí Vranov ve Školním lesním podniku Křtiny. Lesníky ignorují a nechávají za sebou hluboké stopy. S podobnými problémy se lesníci setkávají i patnáctkrát do roka.

Že jim je v patách lesník, motorkáři dobře vědí, přesto ale nezpomalují a nechávají za sebou stopu, kterou v následujících dnech nedokáže zakrýt ani čerstvá sněhová pokrývka. Chvilka bezohledného chování stačí k narušení takzvaného půdního krytu a když pak země navlhne, může docházet k sesuvům. Lesníci chování motorkářů natočili a zveřejnili video. Případ ale policistům nenahlásili.

„Je to velice problematické, protože bychom je museli přímo chytnout. Oni většinou nemají ani značku, jsou zakuklení, takže to chceme spíš řešit v rámci veřejnosti, ta by měla odsoudit tady tuto záležitost,“ vysvětlil vedoucí Polesí Vranov Školního lesního podniku Křtiny Ivo Březina.