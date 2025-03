Ostravská ústřední čistírna poškozená při povodních spustila biologické čištění

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze poškozená při zářijových povodních už spustila i biologické čištění. Aktuálně tak vodu čistí ze zhruba 75 procent. Do stejného stavu jako před záplavami by se měla dostat v květnu či červnu. Mikroorganismy v aktivačních nádržích se musí postupně rozmnožit a adaptovat na přitékající znečištění, informovali zástupci města a Ostravských vodáren a kanalizací.

Zářijové povodně čistírnu kompletně odstavily z provozu, kvůli její nefunkčnosti tekly splašky do řeky Odry. V lednu se podařilo obnovit první stupeň mechanického čištění, který odstraňuje zhruba polovinu celkového znečištění.

Pro spuštění biologického čištění muselo být do aktivačních nádrží navezeno přes 550 metrů krychlových aktivačního kalu. „Celý přítok obou sběračů, který natéká tady do Ústřední čistírny odpadních vod, už přetéká přes celou soustavu čistírny a vytéká do Černého potoka. Mikroorganismy, které sem byly dodány, začnou postupně bujet,“ popsal náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).