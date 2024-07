Lidé riskují na mostě ve Špindlerově Mlýně, lezou na jeho oblouky

Riskantní počínání je v centru horského střediska k vidění v létě i v zimě. Přístup na oblouky mostu není složitý, turisti lezou do výšky sedmi metrů nad hladinou Labe. „Děti, opilci, cyklisti. Už jsme tady viděli i kluka na koloběžce, rodiče ho tam pustili,“ nastínil starosta města Martin Jandura (Město s vizí).



Most starý 113 let nedávno natřeli. Netrvalo to dlouho a už je zase pošlapaný. „Spíš už je zase hnědý než bílý,“ podotýká strážník Matěj Tošovský s tím, že nátěr je sám o sobě kluzký, když je mokrý. „Už se nám tady staly i závažné úrazy při pádu z mostu,“ doplnil.



Strážníci tvrdí, že by museli u mostu hlídkovat celý den. Město zvažuje, že u něj nainstaluje bezpečnostní kamery. Riskantní zábava by ale i tak měla turistům brzy skončit. Radnice totiž příští rok plánuje rekonstrukci mostu a na oblouky chce umístit zátarasy a varovné cedule.