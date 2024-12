Na bezpečnější cestu do centra čekala část Hradečanů řadu let, teď se otevřela

Dvacet let čekali obyvatelé Hradce Králové na přímé silniční propojení obchodní zóny s městskou částí Březhrad na jižním okraji města. Řidiči tak už nemusejí komplikovaně přejíždět přes dva nájezdy a po čtyřproudové rychlostní silnici spojující Hradec Králové a Pardubice. Novou cestu uvítají hlavně obyvatelé Březhradu, pro které je bezpečnějším a rychlejším přejezdem do centra.

Na dokončení spojovacího úseku mezi areálem Tesco Březhrad a stejnojmennou městskou částí čekali obyvatelé skoro dvacet let. Po nově otevřené cestě už auta jezdí. Od 18. prosince tady budou také zprovozněny nové linky MHD. „Tyto změny budou spočívat zejména v tom, že se začnou obsluhovat dvě nové zastávky,“ vysvětluje tiskový mluvčí Dopravního podniku města Hradec Králové David Pozník.

Cesta byla připravená už několik let, ale o poslední úsek, dlouhý několik stovek metrů, radnice bojovala delší dobu. Tento týden se cesta konečně otevřela. „Hlavní problém byl ve výkupu pozemků,“ říká předseda komise místní samosprávy Březhrad Dušan Ferčák.

„Nebralo mi to kartu.“ Terminály v hradecké MHD občas nefungují

„Žije tam polovina obyvatel Březhradu. Je to kolem pěti stovek lidí a všichni se nějak dopravují do zaměstnání. (…) MHD bude lepší, autobus nebude kroužit dvěma nadjezdy,“ míní Ferčák. „Komentovali jsme už dlouho, že to radní nebyli schopní hned ze začátku udělat,“ tvrdí řidič Vladimír Roubal.

Trasa bude teď bezpečnější také pro cyklisty. „Skoro dvacet let se jezdilo po blátě a podél trubek. (…) Takže je to tady teď bezpečné i na kole,“ těší Ferčáka. „Jezdím tady často a jsem ráda, že se ta cesta otevřela, protože to urychlí spoj tím, že člověk nemusí najíždět zpátky na hlavní silnici,“ pochvaluje si řidička Irena Tobolková.