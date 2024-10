Kdybych nebyl šéfem kanceláře prezidenta Zemana, tak tady nestojím, řekl Mynář u soudu

Mynář: Žádost jsem podepsal, nekontroloval

Mynář tvrdí, že žádost zpracovala pro Clever Management najatá firma Europrofin, kterou se společníkem oslovil, zdali by na projekt nebylo možné dotační peníze získat. Řekl také, že s vyplňováním žádosti neměl co do činění, nečetl ji a pouze dokument podepsal. „Při podpisu jsem tu žádost nekontroloval, neměl jsem se žádostí na Regionální operační program nic společného,“ řekl Mynář. Popřel také, že by žádost na úřad doručil.

„Je to jeho způsob obhajoby. Každopádně za pravdivé informace v té žádosti byl odpovědný on. Obžalovanému je navrhován úhrnný peněžitý trest ve výši deset milionů korun a dále podmíněný trest ve výši dvou roků s podmíněným odkladem na tři léta,“ řekl žalobce Martin Malůš.