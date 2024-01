První česká dálnice se blíží k rakouským hranicím, začala stavba D3 od Nažidel k Dolnímu Dvořišti

Začala stavba příhraničního úseku dálnice D3, který zejména zjednoduší cestování do Rakouska. Částečně využije trasu nynějšího silničního obchvatu Dolního Dvořiště. Práce na něm by měly skončit v roce 2026, několik měsíců po něm by měl být hotový také navazující úsek, který odvede dopravu ze „silnice smrti“ u jihočeské obce Nažidla. Jeho stavbu chce Ředitelství silnic a dálnic rovněž zahájit ještě letos.

„Úsek není nijak složitý. Je tady pouze jeden milník, a to do třinácti měsíců dokončit jediné mimoúrovňové křížení, které tady máme,“ shrnul jednatel stavební firmy Swieletsky Radim Čáp.

Na hranicích by měla nová dálnice ústit v témže místě, kudy nyní do Rakouska přejíždějí auta po silnici I/3. Navázat by na ni měla rychlostní silnice S10. Její příhraniční úsek se ale zatím nestaví, hotová bude podle Mátla pět až šest let poté, co se na hranice dostane česká dálnice. Ta bude proto zprvu končit provizorním sjezdem.

Ačkoli se zatím nestaví ani navazující úsek D3 severně od toho, jehož stavba nyní začíná, brzy by se to mělo změnit. Na dvanácti kilometrech od Nažidel ke kaplickému nádraží chce Ředitelství silnic a dálnic začít stavět také ještě letos, oba úseky mají být hotové v roce 2026. V případě nyní zahájeného jižního úseku by měla stavba zabrat 25 měsíců. „Uvidíme, jak bude stavba probíhat. Byli bychom rádi, kdyby se to stihlo do konce roku 2025,“ poznamenal ředitel Mátl.

Pro bezpečnost dopravy bude ovšem mnohem důležitější ten delší, severnější úsek, jehož dokončení by mělo být reálné do konce roku 2026, přinejhorším na začátku roku 2027. Od hranic se totiž dnes jezdí po přeložce z 90. let minulého století, která je široká a přehledná na rozdíl od další cesty ke Kaplici. Ta je známa jako „silnice smrti“ zejména (ale nejen) kvůli tragické nehodě autobusu, při níž v roce 2003 zahynulo dvacet lidí.