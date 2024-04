Obnova mostu rozdělila centrum Českého Krumlova, komplikuje to podnikání

Turisty na mostě v centru Českého Krumlova vystřídali dělníci. Provizorní lávku, která tam byla ještě v pondělí, rozebrali. Nyní upevňují dřevěnou konstrukci, na kterou položí mostovku. Rekonstrukce mostu, která trvá tři měsíce, rozděluje město na dvě části.

Majitelce kavárny v ulici Latrán Blance Křížové prý klesly tržby o třicet procent. Provizorní lávka o Velikonocích pomohla – zákazníci se vrátili, ale pouze na čtyři dny. „Většina lidí jde ze zámku na náměstí a tady tomu, teď konci Latránu, se vyhnou,“ popsala. „Ten pokles určitě bude, a my věříme, že se tam provizorní lávka brzy vrátí,“ řekl předseda Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov Martin Lobík.

Firma potřebuje na dokončení prací několik týdnů. Lidi do místa nyní pustit nemůže – nebylo by to bezpečné. „Předběžné plány jsou takové, že někdy v polovině dubna by byl most pro pěší otevřen,“ nastínil místostarosta Českého Krumlova Zbyněk Toman (ODS).

Město dalo obchodníkům z Latránu možnost postavit si na náměstí své stánky. „Je to určitá kompenzace, aby mohli svoje produkty prodávat na náměstí,“ řekl Toman. Podnikatelé tam mohou zůstat až do 5. května, kdy má skončit rekonstrukce Lazebnického mostu. „Nějakým způsobem fungujeme. A jsme rádi, že jsme tady, protože jinak generujeme nulu,“ ocenila obchodnice Ilona Pučalíková.

Až se klíčový most otevře, turisté se do ulice pod zámkem vrátí.