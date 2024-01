Lazebnický most v Českém Krumlově se uzavřel dopravě i chodcům. Česká ho oprava

Český Krumlov zavřel kvůli opravě pro dopravu i chodce památkově chráněný Lazebnický most. Stav objektu, spojujícího střed města s hradem a zámkem, je havarijní. Práce za 32 milionů korun potrvají do května, řekl starosta Alexandr Nogrády (ANO).

Nejprve budou firmy most rozebírat. „Konstrukce Lazebnického mostu již nejsou v dobrém stavu, a to jak kovové, tak ty dřevěné. Proto firmy postupně celý most rozeberou, následně instalují nový most,“ popsal starosta. Stavební firmy budou potřebovat i jeřáb, aby odstranily zrezlé kovové konstrukce. Most opravuje sdružení firem MI-Roads a Doprastav.

Stav mostu je havarijní. Dřevěné části napadla dřevokazná houba, původní ocelové nosníky z 50. let minulého století také nelze pouze opravit. Po rekonstrukci zůstanou původní pouze opěry z kamenného zdiva. Firmy použijí tři druhy dřeva – smrk, modřín a dub. Soch na mostě se oprava nedotkne.

Chodci se z vnitřního města na levý břeh Vltavy dostanou nejkratší cestou přes Jelení lávku. Informace o uzavírce a objížďkách jsou na webu města.