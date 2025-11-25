V noci z pondělí na úterý pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) na Staroměstském náměstí v Praze vztyčili letošní vánoční strom. Zapustili ho v šachtě hluboké asi dva metry a upevnili šesti lany ve dvou výškách. Dopoledne začnou s jeho zdobením. Přes dvacet metrů vysoký a 62 let starý smrk z Děčínska čeká slavnostní rozsvícení v sobotu.
Rozsáhlý ruský útok na Kyjev má oběti a omezil dodávky tepla, vody i elektřiny
04:55před 18 mminutami
Federální soudkyně zamítla žaloby proti exšéfovi FBI Comeymu a prokurátorce Jamesové
včerapřed 9 hhodinami
Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom
Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích
Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevily se komplikace na silnicích a dálnicích. Nehoda kamionu na dálnici D48 zastavila provoz v obou směrech. Na dálnici D1 došlo k několika srážkám vozidel. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží
Zprovoznění dočasně uzavřených stanic metra Českomoravská a Pankrác se blíží. První jmenovaná již má nainstalované nové eskalátory a dělníci teď osazují skleněné obklady za kolejištěm. Původní keramické totiž zničily v roce 2002 povodně. Nepovede se však uvedení do provozu v původním termínu v lednu 2026 kvůli horšímu stavu nosných konstrukcí. Dopravní podnik chce proto stihnout termín na konci března před začátkem mistrovství světa v krasobruslení konaného v blízké O2 areně.
Část linky C pražského metra se kvůli pracím opět na dva dny zastavila
Na lince C pražského metra v sobotu začala třetí víkendová výluka v řadě. Kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení tentokrát nejedou vlaky mezi stanicemi Pražského povstání a Nádraží Holešovice. Cestující místo nich mohou využít náhradní autobusovou dopravu, sdělila mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková. Informace lidé najdou také na webu dopravního podniku.
Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt
Pražská Technická správa komunikací (TSK) kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032, uvedl ředitel TSK Filip Hájek. TSK také podá žalobu proti rozhodnutí ÚOHS.
Polské úřady varují před cestami do Česka kvůli žloutence typu A
Polské ministerstvo zahraničí doporučilo polským občanům vyhnout se nyní cestám do Česka. Varování vydalo kvůli vysokému počtu případů onemocnění žloutenkou typu A v tuzemsku, informovala ve středu agentura PAP s tím, že pokud se Poláci přesto k cestě do Česka rozhodnou, měli by dodržovat zvýšená hygienická opatření, vyhnout se pití vody z kohoutků i jídlu s neověřeným původem.
V rozsáhlé sérii krádeží luxusních aut dostali dva muži pět let vězení
Městský soud v Praze potrestal dva cizince, kteří loni v hlavním městě ukradli nebo se snažili ukrást osmnáct vozidel značek Toyota a Lexus. Soud oběma uložil pětiletý trest vězení, vyhoštění na deset let a propadnutí věcí. Rozsudek je pravomocný, řekl České televizi mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Odsouzená dvojice odvážela odcizená auta do Polska, odkud oba pocházejí. Měli způsobit škodu ve výši patnácti milionů korun.
Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu
Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun s DPH na geotechnický průzkum pro plánovanou dostavbu vnitřního městského okruhu. V úterý to schválili městští radní. Průzkum se bude skládat především ze tří štol pro budoucí tunely Bílá skála, Jarovský a Malešický. V metropoli zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část vnitřního okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.
