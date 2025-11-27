Hasiči zasahují u masivního úniku plynu v pražských Nuslích

Pražští hasiči zasahují u masivního úniku plynu v Jaromírově ulici v Nuslích. Evakuují okolní budovy, silniční provoz včetně tramvajových linek je zastaven. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Mluvčí Pražské plynárenské Distribuce Jan Srb řekl, že blíže neurčená firma narušila potrubí při stavebních pracích.
„V Jaromírově ulici v Nuslích došlo k masivnímu úniku plynu. Jednotky na místě evakuují sousední budovy. Provoz včetně MHD je zastaven. Na místě spolupracujeme s policií a záchranáři,“ uvedli hasiči na síti X.
„Někdo nám poškodil plynovod při stavebních činnostech,“ řekl mluvčí Pražské plynárenské Distribuce. Podle něj firma požádala o součinnost hasiče, kteří určují postup prací, mimo jiné rozhodují o dopravních omezeních nebo evakuaci. Teprve poté může Pražská plynárenská Distribuce přistoupit k opravě plynovodu, dodal Srb. Rozsah omezení dodávek plynu podle něj firma teprve vyhodnocuje.
Ulice je uzavřena pro veškerou dopravu včetně tramvajové. „Omezení potrvá pravděpodobně několik hodin,“ sdělila na síti X policie.
Pražský dopravní podnik informoval na svém webu, že z důvodu úniku plynu je přerušen provoz tramvají přes Nusle, nejezdí mezi zastávkami Albertov a Otakarova. Linky 7, 14 a 18 jsou odkloněny přes I. P. Pavlova, linka 24 jede z Albertova na Dvorce. „Náhradní dopravu nelze zavést z důvodu policejní uzávěry,“ uvedl DPP.