Na šedesát lidí v brněnské Cacovické ulici se evakuuje kvůli úniku plynu

Kvůli unikajícímu plynu se evakuují obyvatelé několika domů v Cacovické ulici v Brně, uvedla policie na sociální síti X. Plyn podle policie zřejmě uniká do kanalizace. Policejní mluvčí Bohumil Malášek řekl, že evakuace by se měla týkat asi šedesáti lidí.
Cacovická je ulice na brněnském severu, vede od Tomkova náměstí dál směrem na Obřany. „Pro únik plynu v současné době probíhá evakuace obyvatel několika domů v Cacovické ulici v Brně. Policisté spolu s hasiči a plynaři zjistili, že plyn pravděpodobně uniká do kanalizace. Ulice Cacovická je uzavřena. Dbejte prosím aktuálních pokynů policistů a hasičů,“ uvedli policisté.