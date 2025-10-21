Na šedesát lidí v brněnské Cacovické ulici se evakuuje kvůli úniku plynu


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli unikajícímu plynu se evakuují obyvatelé několika domů v Cacovické ulici v Brně, uvedla policie na sociální síti X. Plyn podle policie zřejmě uniká do kanalizace. Policejní mluvčí Bohumil Malášek řekl, že evakuace by se měla týkat asi šedesáti lidí.

Cacovická je ulice na brněnském severu, vede od Tomkova náměstí dál směrem na Obřany. „Pro únik plynu v současné době probíhá evakuace obyvatel několika domů v Cacovické ulici v Brně. Policisté spolu s hasiči a plynaři zjistili, že plyn pravděpodobně uniká do kanalizace. Ulice Cacovická je uzavřena. Dbejte prosím aktuálních pokynů policistů a hasičů,“ uvedli policisté.

Aktuálně z rubriky Regiony

Největšími znečišťovateli jsou Spolana a elektrárna Počerady

Mezi největší znečišťovatele patří podle ekologické organizace Arnika středočeská chemička Spolana Neratovice a uhelná elektrárna Počerady na Lounsku. Vyplývá to z žebříčku, který Arnika každoročně sestavuje z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ). V loňském roce dominovaly ve znečištění provozy z Ústeckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje a Vysočiny. K hlavním zdrojům znečištění patřily chemičky, výrobci plastů, uhelné elektrárny a dřevozpracující provozy.
14:54Aktualizovánopřed 32 mminutami

Reportéři ČT: Kvůli sporům podnikatele s obcí mají občané kontaminovanou vodu

Vyhrocené spory mezi kontroverzním podnikatelem Zdeňkem Boříkem a Předslaví na Klatovsku, trvající roky, dále gradují. Občané mají kvůli neshodám podnikatele s obcí radioaktivní vodu, protože část stavby nového vodovodu zablokovala firma, v níž Bořík působil. Stavbě brání také ekologický spolek Medvěd – ten ale podle verdiktu soudů nemá s ekologií nic společného a funguje pouze jako nátlaková organizace v podnikatelových službách.
před 4 hhodinami

Kvůli zácpám na opravované D10 u Prahy kraj posílil vlakové spoje

Středočeský kraj posílil vlakové spoje na trase Brandýs nad Labem – Čelákovice. Během necelých dvou měsíců za ně zaplatí přibližně čtvrt milionu korun. Cílem je nabídnout cestujícím alternativu k autu nebo autobusu a přilákat je k využívání železnice. Díky tomu se mohou vyhnout i opravovanému úseku dálnice D10. Kraj zároveň testuje, zda jsou obyvatelé ochotni na vlak dlouhodobě přejít.
před 9 hhodinami

Týrání nemohoucích krav ve Žlunicích. Veterináři podají trestní oznámení

Státní veterinární správa (SVS) podá na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku trestní oznámení pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme, řekl mluvčí SVS Petr Majer. Spolek zveřejnil záběry z jatek, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. Spolek také uvedl, že firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Obrazem: Grand Prix Architektů 2025 obdržela kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

Hlavní cenu poroty Grand Prix Architektů 2025 si odnesl projekt kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce, jehož autorem je Jan Říčný. Porota Obce architektů i letos vybírala z přihlášených prací užší okruh projektů, z nichž následně vzešli vítězové jednotlivých kategorií. Cenu za celoživotní dílo získal Martin Rajniš.
před 18 hhodinami

Před 15 lety byli odsouzeni pachatelé žhářského útoku ve Vítkově

V pondělí uplynulo patnáct let od prvního soudního verdiktu nad pachateli žhářského útoku ve Vítkově. Dům na kraji Vítkova podpálili tři pravicoví extremisté 18. dubna před šestnácti lety. Do domu hodili zapálené lahve s benzinem, poté nasedli do auta, kde čekal jejich komplic, a z místa ujeli. V době útoku bylo uvnitř domu osm lidí včetně malé dívky Natálie. Ta přežila, i když následky si nese celý život. Do domácího léčení ji lékaři pustili po osmi měsících. Pachatele se policii podařilo vypátrat čtyři měsíce po útoku. Dostali tresty v rozmezí 20 až 22 let, které později udělily i vyšší soudní instance. Tři z odsouzených jsou už na svobodě, dva si odpykali 12 let za mřížemi, třetí o dva a půl roku delší trest. V 90' ČT24 o případu hovořila bývalá redaktorka ČT a současná mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Iva Piskalová.
před 18 hhodinami

Muzeum přeživších v bývalé Schindlerově továrně připomíná příběhy odvahy a záchrany

Prohlídkou bývalé textilky v Brněnci na Svitavsku zakončily svůj program v rámci festivalu Meeting Brno takzvané Wintonovy děti a jejich příbuzní. V ruinách továrny, která před druhou světovou válkou patřila rodině Löw-Beer a kde za války působil Oskar Schindler, vzniklo letos na jaře Muzeum přeživších holocaustu. To s pomocí své nadace vybudoval Daniel Löw-Beer, který také hosty po areálu provedl.
před 19 hhodinami
