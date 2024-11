Hejtman Bělica podal trestní oznámení na Liberty kvůli ohrožení životního prostředí

Moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) podal na představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava trestní oznámení týkající se úniku odpadních vod a možného ohrožení životního prostředí. Hejtman to řekl při návštěvě rourovny v Liberty. Firma neměla peníze na to, aby likvidovala kontaminovanou vodu pod uzavřenou koksovnou.

Splachování usazenin při deštích

Výkonný ředitel Liberty Ostrava Pavel Šedivý řekl, že problém nastal, když huť nenastartovala druhou fázi zastavení provozu koksovny, kterou odstavila od srpna. „Fáze jedna je zastavení koksovny, to je ta, řekněme, nejnebezpečnější část, kdy musíme vyevakuovat všechny plyny z potrubí, odpojit baterii, odpojit chemii a podobně. Druhá fáze, to je zastavení kontaminací,“ vysvětlil ředitel.

Veškeré zařízení koksovny je podle něj znečištěno usazeninami. „I na povrchu je dehet, jsou další nebezpečné látky, takže při každém dešti dochází k splachování do záchytných jímek, z kterých to čerpáme do tanků nebo kádí. Pak je třeba okamžitě nastartovat tu druhou fázi a začít likvidovat potrubí, ze kterých to teče, anebo technologii, na které dochází ke kontaminaci. K tomu tedy dosud nedošlo z důvodu té situace, ve které se nacházíme,“ řekl Šedivý.