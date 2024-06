Dopravu v Olomouci o víkendu omezí půlmaraton

Běžecký festival doprovázejí rozličná dopravní omezení. V době samotného půlmaratonu dojde na vybraných linkách MHD ke změně trasy nebo úplnému zastavení provozu. Pro cestující však budou zavedeny náhradní spoje.

K omezení autobusů a tramvají dojde jen na nezbytně nutnou dobu, a to v době od 9:15 do 9:50, kdy nebudou obsluhovány autobusové zastávky Tržnice směr Náměstí Hrdinů (označníky C a D) a Náměstí Hrdinů (označník G). Autobusy tak budou cestující na Tržnici odbavovat na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud, zastávka Náměstí Hrdinů pro linky 16, 20 a 27 bude přemístěna vpřed do ulice Legionářská k označníku H.

Většina tramvají se zastaví úplně

V sobotu po osmnácté hodině se v Olomouci zastaví většina tramvajových linek, konkrétně 1, 2, 3, 4 a 7. Linka číslo 5 bude do 18:00 provozována beze změny, poté budou spoje vedeny v intervalu patnáct minut dle výlukového jízdního řádu. Zavedena bude také náhradní tramvajová linka s označením X5, která pojede po trase U Kapličky – Trnkova – Envelopa – Hlavní nádraží – Pavlovičky a zpět.

Nasazeny budou také náhradní autobusy s označením X2 a X4, které mají nahradit ostatní tramvajové linky. Změny nastanou také u běžných autobusových linek. Od zhruba 18:30 dojde k omezení na linkách 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 27. Podrobnosti jsou na webových stránkách Dopravního podniku města Olomouce.