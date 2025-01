Dopravu v brněnských Židenicích komplikuje uzavírka kvůli úpravě tramvajové trati

Začala první etapa úpravy tramvajové trati v brněnských Židenicích, a to v úseku od Vojenské nemocnice po železniční most v Bubeníčkově ulici. Jde o součást velké proměny v okolí zábrdovického koupaliště. Místo bude v budoucnu sloužit jako vstupní brána do Nové Zbrojovky.