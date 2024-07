Dopravní spojení do Frýdlantského výběžku omezila uzavírka i vlaková výluka

Do Frýdlantského výběžku se lidé dostanou pouze jedinou cestou. Kvůli opravám je tam další příjezdová silnice zavřená, železniční výluka zastavila také vlaky. Vedení Frýdlantu chce jednat o tom, jak zvládnout situaci, kdyby jedinou přístupovou cestu uzavřela dopravní nehoda. Starosta kvůli tomu svolá tento týden mimořádnou bezpečnostní radu.

Vlaky ve Frýdlantském výběžku nahradily autobusy. Lídě Tiché z Prahy výluka zkomplikovala návrat z lázní. „Věděla jsem to, proto jsem přišla dřív. Potřebuju pak jet z Liberce do Prahy, aby mi to neujelo,“ řekla.

Důvodem železniční výluky je rekonstrukce trati mezi Mníškem a Krásnou Studánkou, kde do 20. září musí opravit jeden propustek, pět železničních přejezdů a tři skalní zářezy. Modernizace se dočká i nástupiště na nádraží v Mníšku včetně zabezpečovacího zařízení.

Zůstala jediná přístupová cesta

Úsek měří necelé čtyři kilometry. Kvůli nim se vlaky nedostanou do celého Frýdlantského výběžku v době, kdy je zavřená i jedna ze dvou příjezdových silnic. Jak Správa železnic, tak i Liberecký kraj tvrdí, že situaci nezavinily. „Původně měla Správa železnic provádět tu akci už loni, tím pádem by k souběhu nedošlo,“ poznamenal náměstek hejtmana Libereckého kraje Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

„Tento konkrétní termín se řešil od loňského roku a prošel veškerým potřebným schvalováním,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Jedinou přístupovou komunikací do Frýdlantského výběžku je v současné době silnice I/13 vedoucí přes Albrechtický kopec.

Objížďka by musela vést přes Polsko

Stejnou silnici koncem června na několik hodin uzavřela dopravní nehoda. Podobné komplikace se obyvatelé Frýdlantského výběžku obávají nejvíce. Objížďka by musela vést přes Polsko, po silnici, na kterou nesmí těžká auta. „Přes Kunratice a následně polskou Bogatyň anebo přes Habartice a polský Zawidov,“ popsal mluvčí Policie ČR Liberec Vojtěch Robovský.

„K tomuto tématu svolávám mimořádnou bezpečnostní radu v koordinaci s Chrastavou, Mníškem,

Raspenavou, Policií České republiky a se složkami integrovaného záchranného systému,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer (ODS). Výsledkem čtvrtečního jednání má být přesně stanovený postup pro případ, že by silnici I/13 znovu uzavřela dopravní nehoda.