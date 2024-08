Cestu do Beskyd na půl roku zkomplikuje oprava průtahu Ostravicí

Začala rozsáhlá oprava průtahu Ostravicí, který je jednou z hlavních silnic v Beskydech. Silničáři tam postupně opraví vážné závady na vytíženém čtyřkilometrovém úseku. Zpomalí to dopravu v obci, kudy často projíždějí i turisté.

„V některých úsecích jsou vyjeté koleje od kamionů. To způsobuje, že když hodně prší a drží se tam voda, tak lidé, kteří jdou po chodníku, jsou mokří od hlavy až k patě,“ dodala starostka Ostravice Pavlína Stankayová (KDU-ČSL).

„Už je to skutečně zle degradováno provozem, auta po silnici jezdila bez větší rekonstrukce šestnáct let. Asfaltový povrch má poruchy, jako jsou vyjeté koleje, trhliny, výtluky a dokonce ulámané okraje,“ popsal mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Jeden jízdní pruh v Ostravici už obsadily silniční frézy. V rámci první etapy začali stavaři s broušením jízdního pruhu mezi mostem Petra Bezruče a místním hřbitovem. Do konce roku silničáři opraví úsek dlouhý čtyři kilometry – od místní části Nová Ves po poslední most v Ostravici.

Celá oprava je rozdělena do pěti etap, při té poslední pak bude komunikace na několik hodin uzavřena v obou jízdních pruzích. „Nebude to na dlouho, když bude úplně poslední pokládka povrchu. To bude potřeba, aby dobře ztuhnul,“ řekla starostka.

„My, kteří bydlíme přímo u cesty, budeme mít problém s vyjížděním. Když chci jet třeba na Horní Ostravici nebo na Staré Hamry a potřebuju vycouvat, tak mi nestačí jeden pruh, protože ty okrajníky jsou vysoké,“ upozornila místní obyvatelka Blanka Erikssonová.

Lidé, kteří projíždějí Ostravicí, musejí počítat s větším zpožděním v řádech minut.

Zatěžkávací zkouška

Z Ostravice míří turisté i cyklisté na Lysou horu. Ročně jich je přibližně tři sta tisíc. Obec před časem řešila hlavně to, že lidé špatně parkují, dnes mezi hlavní problémy patří zejména přetížené cyklostezky.

Velká zatěžkávací zkouška čeká opravovanou obec v posledním srpnovém týdnu, kdy přes ni povede jeden z nejnáročnějších ultratrailových závodů – Beskydská sedmička.