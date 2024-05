České loděnice jsou v konkurzu, dluží téměř 80 milionů

Krajský soud v Ústí nad Labem poslal do konkurzu České loděnice v Děčíně. Jde o poslední loděnice, které na dolním Labi ještě opravují velké nákladní a osobní lodě. Věřitelé přihlásili pohledávky za 76 milionů korun, odpoledne odvolali konkurzního správce a zvolili nového. Návrh na prohlášení úpadku podalo na začátku roku třiadvacet zaměstnanců společnosti. Na mzdách dluží firma přes milion korun.

Jedna z lodí patří i spolumajiteli společnosti Evropská vodní doprava Lukáši Hradskému, který si přijel opravu zkontrolovat. „Jsou to spojené nádoby, lodě potřebují loděnice a loděnice potřebují lodě, abychom mohli všichni fungovat,“ poznamenal.

Měli až osmdesát zaměstnanců, teď zbývá posledních deset. Lodě ale stále opravují. „My jsme to nezabalili. I přesto, že situace je extrémně složitá, snažíme se zachovat chod loděnic. Jsou velmi důležitou infrastrukturou pro české rejdaře,“ uvedl ředitel firmy Serhij Kravčenko.

Věřitelé se dopoledne sešli u soudu v Ústí nad Labem. Společnost tak půjde do prodeje. „Samozřejmě prodávat takový areál není jako prodávat byt 2+1 v Praze, takže všechno to ještě může dopadnout jinak,“ sdělil insolvenční správce Pavel Fabián. To ale ještě nevěděl, že ho věřitelé odvolají. Nový se teprve začne s firmou seznamovat.

Rejdaři zvažují, že lodě začnou opravovat v zahraničí. Tam je ale nedokážou tak snadno jezdit kontrolovat. České loděnice byly založeny v roce 1991. Od roku 2017 je vlastní jediná fyzická osoba, a to Gayane Gukasyanová z Arménie. Členy správní rady jsou Serhij Kravčenko a Sergej Medveděv.