Část obcí na Jihlavsku zůstala bez obchodů

Paní Marie z obce Růžená si pro pečivo i kapesníky může přijít kdykoli. Má to do obchodu jen pár metrů. „Někdy jedu s mladými. Někdy nemají čas, tak musíte čekat u autobusu,“ popisuje. Za novou prodejnu je ráda. Když původní Lapek zavřel, začala jednat radnice – do bývalé garáže investovala 300 tisíc korun.

„Chodila jsem do prodejny celé roky, protože tady žijeme (…). Ale teď jak to zavřeli, je to špatné,“ popisuje obyvatelka Kozlova Marie Václavková. Místo čerstvého pečiva tak bere devětaosmdesátiletá žena rohlíky z mrazáku.

Dotace pomáhá prodejně potravin ve Štětkovicích

Ve středočeských Štětkovicích Lukáš Sirotek s Kateřinou Zemanovou pět let provozují prodejnu potravin. „Jsme tady s paní, na léto máme brigádnici. Na šestou jsme tady, končíme v devět večer,“ říká provozovatel Potravin a minibistra Štětkovice Sirotek.

V sezoně obslouží až sto lidí denně, teď jich chodí kolem dvaceti. Třeba Vlasta Holečková – ač místní – tu pravidelně nenakupuje. Přesto je ráda, že obchod v obci funguje. „Mám auto a peču si doma housky i chleba, takže (nakupuji) jenom, co zapomenu. Kdo nemá auto nebo ti staří lidé, co tady nemají ani rodinu a jsou tady sami, by byli odkázáni na to, kdo jim pomůže,“ popisuje Holečková pozitivní aspekt přítomnosti obchodu v obci.

Dotaci prodejna získala podruhé, v první výzvě programu se Středočeský kraj nezapojil. „Pomáhá to dost. Je to tím, že to využíváme na energie, které během pěti let, co jsme tady vzrostly o více jak tři sta procent,“ říká Sirotek.