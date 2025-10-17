„Byl otec pro nás všechny.“ Na Wintona vzpomínají v Brně jím zachráněné děti


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
11 minut
Studio ČT24: Wintonovy děti v Brně
Zdroj: ČT24

Nick Winton, syn Nicholase Wintona, a dvě z dětí, sestry, které jeho otec v roce 1939 zachránil z okupovaného Československa před transportem do koncentračních táborů, přijeli do Brna. Zúčastní se premiéry muzikálu Winton, který nastudovalo Městské divadlo Brno. Dorazí i desítky potomků a příbuzných dalších dětí, které Winton zachránil. Byl jako otec pro všechny, shodly se sestry.

Milena Grenfell-Bainesová odjela se svou o šest let mladší sestrou Evou Paddockovou (narozené jako Fleischmannové) vlakem vypraveným z Prahy v červenci 1939. „Měly jsme štěstí, že jsme jely do jedné rodiny, protože mnoho dětí, sourozenců, se rozdělilo. Ale ta rodina byla výjimečná – měli šestnáctiletou dceru, kterou poslali k babičce, protože měli jen dvě ložnice a chtěli, abychom mohly zůstat spolu,“ vzpomíná Grenfell-Bainesová.

Ve Velké Británii navštěvovala Československou státní školu, později vystudovala ošetřovatelství a péči o malé děti. V roce 1954 se provdala za architekta a urbanistu George Grenfell-Bainese. O Nicholasi Wintonovi a jeho záchranné akci se dozvěděla až v roce 1988 při přípravě televizního pořadu That’s Life! moderátorky Esther Rantzenové.

„Byla jsem už vdaná, měla jsem dvě děti a zazvonil telefon v kuchyni. Žena se představila – nevěřila jsem jí, protože byla velmi slavná. Řekla ale, že drží v ruce knihu, která patří Nicholasi Wintonovi. Byl to seznam dětí, které rodiče poslali do Anglie a pro které se organizovaly vlaky,“ popsala. V seznamu bylo i její a sestřino jméno. „Pozvali mě, abych se s ním setkala. Po čtyřiceti letech jsme našly muže, který nám zachránil život,“ dodala.

Wintonovy děti si v Praze připomněly rodiče i svého zachránce
Wintonovy děti u památníku na Hlavním nádraží v Praze

Paddocková se o Wintonovi dozvěděla až z televizní obrazovky. Podle obou sester nikdy nemluvil o sobě, zajímal se pouze o to, jak se mají „jeho děti“. „Když jsem se s Nickym setkala, chtěla jsem mu poděkovat. Ale on se ptal, co dělám, jakou mám rodinu,“ uvedla Eva Paddocková. Nechtěl mluvit o sobě, zajímal se o nás. Byl jako otec pro všechny, shodly se sestry.

Na setkání v Brně si obě sestry oblékly tričko s nápisem Všichni moji blízcí, odkazující na stejnojmenný film, který jejich osud zachycuje.

Poslední Wintonův vlak odjel před 80 lety, do Británie už nedojel
Poničený památník na pražském hlavním nádraží

„Můj otec mi ten příběh nikdy nevyprávěl. Když se ho ptali, proč o tom mlčel, říkal, že nic netajil – jen o tom prostě nemluvil,“ přiblížil Nick Winton. „Chtěl zkrátka zachránit životy. Viděl hrozné věci a cítil, že musí něco udělat. Nebál se o sebe – většinu práce zvládl z Anglie. Ti, kteří působili v Praze, byli skutečně stateční,“ dodal.

Nicholas Winton zorganizoval záchranu 669 převážně židovských dětí. Po odhalení jeho příběhu se stal symbolem lidskosti a odvahy, který opakovaně inspiroval filmaře, divadelníky i spisovatele.

Jako vidět mého otce, říká syn Nicholase Wintona o filmu s Anthonym Hopkinsem
Z filmu Jeden život

Muzikál Winton a festival Meeting Brno

Příběh se také rozhodli převést do muzikálové podoby skladatel Daniel Kyzlink a libretista Luděk Kašparovský. Premiéra představení Winton v Městském divadle Brno se koná ve spolupráci s festivalem Meeting Brno, který nabídne i doprovodný program.

„Miluju hudbu, a když jsme dostaly pozvání do Brna, přijaly jsme ho s radostí. Vzaly jsme s sebou i naše syny a jejich děti. Bude to pro nás ohromný zážitek, moc se těším,“ řekla Grenfell-Bainesová.

Muzikál Winton
Zdroj: ČT24

Ředitel festivalu Petr Kalousek připomněl, že Meeting Brno má motto Dáváme příběhům tváře. „Už deset let přinášíme nejrůznější příběhy, které jsou většinou neveselé. Snažíme se ale, aby měly i pozitivní pokračování,“ vysvětlil. Pozvání „Wintonovy rodiny“ do Brna podle něj právě takový pozitivní motiv představuje.

Organizátoři festivalu využili příležitosti, že městské divadlo uvádí premiéru muzikálu Winton, a společně s ním zorganizovali i setkání „Wintonových dětí“ a jejich příbuzných.

Wintonově odkazu bude v Brně věnována i nedělní debata. V pondělí čeká „Wintonovy děti“ a jejich potomky exkurze do takzvané Schindlerovy továrny v Brněnci.

