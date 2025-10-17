„Byl otec pro nás všechny.“ Na Wintona vzpomínají v Brně jím zachráněné děti

Nick Winton, syn Nicholase Wintona, a dvě z dětí, sestry, které jeho otec v roce 1939 zachránil z okupovaného Československa před transportem do koncentračních táborů, přijeli do Brna. Zúčastní se premiéry muzikálu Winton, který nastudovalo Městské divadlo Brno. Dorazí i desítky potomků a příbuzných dalších dětí, které Winton zachránil. Byl jako otec pro všechny, shodly se sestry.
Milena Grenfell-Bainesová odjela se svou o šest let mladší sestrou Evou Paddockovou (narozené jako Fleischmannové) vlakem vypraveným z Prahy v červenci 1939. „Měly jsme štěstí, že jsme jely do jedné rodiny, protože mnoho dětí, sourozenců, se rozdělilo. Ale ta rodina byla výjimečná – měli šestnáctiletou dceru, kterou poslali k babičce, protože měli jen dvě ložnice a chtěli, abychom mohly zůstat spolu,“ vzpomíná Grenfell-Bainesová.
Ve Velké Británii navštěvovala Československou státní školu, později vystudovala ošetřovatelství a péči o malé děti. V roce 1954 se provdala za architekta a urbanistu George Grenfell-Bainese. O Nicholasi Wintonovi a jeho záchranné akci se dozvěděla až v roce 1988 při přípravě televizního pořadu That’s Life! moderátorky Esther Rantzenové.
„Byla jsem už vdaná, měla jsem dvě děti a zazvonil telefon v kuchyni. Žena se představila – nevěřila jsem jí, protože byla velmi slavná. Řekla ale, že drží v ruce knihu, která patří Nicholasi Wintonovi. Byl to seznam dětí, které rodiče poslali do Anglie a pro které se organizovaly vlaky,“ popsala. V seznamu bylo i její a sestřino jméno. „Pozvali mě, abych se s ním setkala. Po čtyřiceti letech jsme našly muže, který nám zachránil život,“ dodala.
Paddocková se o Wintonovi dozvěděla až z televizní obrazovky. Podle obou sester nikdy nemluvil o sobě, zajímal se pouze o to, jak se mají „jeho děti“. „Když jsem se s Nickym setkala, chtěla jsem mu poděkovat. Ale on se ptal, co dělám, jakou mám rodinu,“ uvedla Eva Paddocková. Nechtěl mluvit o sobě, zajímal se o nás. Byl jako otec pro všechny, shodly se sestry.
Na setkání v Brně si obě sestry oblékly tričko s nápisem Všichni moji blízcí, odkazující na stejnojmenný film, který jejich osud zachycuje.
„Můj otec mi ten příběh nikdy nevyprávěl. Když se ho ptali, proč o tom mlčel, říkal, že nic netajil – jen o tom prostě nemluvil,“ přiblížil Nick Winton. „Chtěl zkrátka zachránit životy. Viděl hrozné věci a cítil, že musí něco udělat. Nebál se o sebe – většinu práce zvládl z Anglie. Ti, kteří působili v Praze, byli skutečně stateční,“ dodal.
Nicholas Winton zorganizoval záchranu 669 převážně židovských dětí. Po odhalení jeho příběhu se stal symbolem lidskosti a odvahy, který opakovaně inspiroval filmaře, divadelníky i spisovatele.
Muzikál Winton a festival Meeting Brno
Příběh se také rozhodli převést do muzikálové podoby skladatel Daniel Kyzlink a libretista Luděk Kašparovský. Premiéra představení Winton v Městském divadle Brno se koná ve spolupráci s festivalem Meeting Brno, který nabídne i doprovodný program.
„Miluju hudbu, a když jsme dostaly pozvání do Brna, přijaly jsme ho s radostí. Vzaly jsme s sebou i naše syny a jejich děti. Bude to pro nás ohromný zážitek, moc se těším,“ řekla Grenfell-Bainesová.
Ředitel festivalu Petr Kalousek připomněl, že Meeting Brno má motto Dáváme příběhům tváře. „Už deset let přinášíme nejrůznější příběhy, které jsou většinou neveselé. Snažíme se ale, aby měly i pozitivní pokračování,“ vysvětlil. Pozvání „Wintonovy rodiny“ do Brna podle něj právě takový pozitivní motiv představuje.
Organizátoři festivalu využili příležitosti, že městské divadlo uvádí premiéru muzikálu Winton, a společně s ním zorganizovali i setkání „Wintonových dětí“ a jejich příbuzných.
Wintonově odkazu bude v Brně věnována i nedělní debata. V pondělí čeká „Wintonovy děti“ a jejich potomky exkurze do takzvané Schindlerovy továrny v Brněnci.