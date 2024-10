Bude to křehké, snad strany mimo koalici nebudou jen bořit, doufá Pecková

Hnutí STAN bude se SPOLU tvořit nejtěsnější většinu v zastupitelstvu Středočeského kraje. „Bude to křehké,“ přiznává dosavadní hejtmanka Petra Pecková (STAN). Přesto v Událostech, komentářích vyjádřila naději, že i strany mimo koalici budou spolupracovat pro dobro občanů kraje. „Dobro pro Středočeský kraj je zabránit tomu, aby se dělaly kroky, které dosud dělala koalice STAN a SPOLU,“ hlásí krajský volební lídr ANO Tomáš Helebrant.

Starostové a SPOLU se po čtvrtečním jednání posunuli k podpisu koaliční smlouvy k vedení Středočeského kraje. „Nebude to vůbec jednoduché, v uplynulém volebním období jsme měli luxusní většinu padesáti zastupitelů z celkových pětašedesáti, to byla velká převaha. Teď si vybíráme úroky a bude to přesně opačně,“ říká dosavadní hejtmanka Pecková. Koalice bude mít třicet tři zastupitelů.

Hlasování v zastupitelství kraje je specifické tím, že k prosazení návrhu je třeba většina všech členů, nikoliv většina přítomných. „Bude to křehké, to si myslím, že víme úplně všichni,“ přiznává Pecková. Přesto vyjádřila naději, že i ostatní strany mimo koalici budou spolupracovat „pro dobro občanů kraje“ a „nebudou za každou cenu jen hlasovat proti a bořit“.