Teploty budou v týdnu tropické, přijdou i silné bouřky

Teploty v Česku se tento týden dostanou až na 32 stupňů Celsia. Jasno bude ale zřejmě jen v pondělí a v úterý, poté se objeví bouřky, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Bouřky budou hrozit až do konce týdne, o víkendu mohou být i silné.

Stejně jako v předchozím týdnu se i v příštích dnech budou objevovat bouřky. V pondělí a v úterý bude podle předpovědi ještě převážně jasno až polojasno, ale místy se už obloha zatáhne. Ve středu se pak odpoledne a večer mohou vyskytnout místy přeháňky nebo bouřky. Ve čtvrtek už budou přeháňky na většině území a opět mohou dorazit i bouřky. V pátek bude počasí podobné a o víkendu se mohou objevit silné bouřky.

Počasí v Česku bude ovlivňovat tlaková výše se středem nad Severním mořem a Dánskem, která se postupně přesune nad východní Evropu a po její zadní straně do Česka začne proudit teplý vzduch od jihovýchodu. Postupně se nad jihozápadní Evropou prohloubí brázda nízkého tlaku vzduchu a bude postupovat dále do střední Evropy. Po její zadní straně do Česka v závěru pronikne chladnější vzduch od severozápadu.